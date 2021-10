Il docufilm sulla Moto Guzzi sbarca al mitico Teatro Ariston di Sanremo

Il video, realizzato in occasione del centenario di fondazione della Moto Guzzi con testimonianze storiche sulla nascita del marchio, sarà proiettato il 17 ottobre

Un'altra grande vetrina per Mandello. Il docufilm "Il coraggio di andare oltre", realizzato in occasione del centenario di fondazione della Moto Guzzi, approda al Teatro Ariston di Sanremo. L'appuntamento è per domenica 17 ottobre.

Era il 15 marzo 1921, in uno studio notarile genovese si costituiva la "Moto Guzzi Società Anonima": il sogno degli inseparabili amici e commilitoni Giorgio Parodi e Carlo Guzzi cominciava a prendere forma. Con loro, anche il ricordo indelebile del terzo fondatore del marchio, Giovanni Ravelli. Il sogno diventa progetto. Diventa un successo condiviso. Oggi, una realtà nel cuore di tutti. Il cuore della Moto Guzzi infatti non è un mero motore dal suono inconfondibile ma lo spirito di chi, guardando sempre avanti e animato dal desiderio di rinnovare e rinnovarsi, non senza un pizzico di follia, ha fatto la storia del marchio e di un pezzo d'Italia.

È proprio questa la forza del messaggio che il docufilm "Il coraggio di andare oltre" vuole raccontare: un'avventura densa di emozioni e dettagli che forse non tutti conoscono, attraverso preziose testimonianze dei protagonisti della genesi del marchio. Dai nipoti dei fondatori ai figli degli ex dipendenti dellazienda lariana, dai

giornalisti del mondo delle due ruote e gli storici della marca, a coloro che hanno portato il nome Guzzi sui gradini più alti del podio, fino ai puristi dell'Aquila di Mandello: insieme, artefici e partecipi di quel sogno sintesi di passione, attrazione per la velocità, genio meccanico e lungimiranza, divenuto accessibile a tutti, una

realtà condivisa per le strade del mondo.

Di cosa parliamo

Un progetto indipendente ideato dagli appassionati Massimo Zavaglia e Bruno Nava, prodotto da Alboran e patrocinato dal Comune di Milano, svelato nel corso di una diretta streaming sui canali web di Asi (Automotoclub storico italiano) lo scorso 15 marzo. Il video riporta le testimonianze dei nipoti dei fondatori della Guzzi, dei figli degli ex dipendenti, di giornalisti e storici.

Un altro fine, non meno importante di quello divulgativo, è all'insegna della solidarietà. I proventi de "Il coraggio di andare oltre" sono infatti devoluti in beneficienza all'Associazione Le Vele Onlus di Pioltello (Mi), impegnata nell'accoglienza e nel sostegno dei nuclei familiari più fragili per tutelare il benessere dei figli.

