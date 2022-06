Nel documentario sulle orchidee premiato a Hollywood c'è il tocco di Andrea e Daniela

C'è anche un po' di Lecco nell'importante premio cinematografico assegnato a Hollywood al documentario Wild Orchid Man - Search For The Queen Of Sheba del regista Darryl Saffer. Dello staff del film fanno parte infatti Andrea Aromatisi e la moglie Daniela Scaccabarozzi, il primo originario di Pescarenico e la seconda di Calolziocorte, da otto anni stabilitisi dall'altra parte del mondo, in Australia.

I due hanno contribuito attivamente alla realizzazione del doc sulle orchidee native che si è appena aggiudicato l'Hollywood Gold Awards, per l'esattezza nella sezione "Gold award feature documentary". Un premio molto importante a livello internazionale, che il regista Darryl Saffer stesso ha annunciato nella giornata di venerdì sui propri canali social.

"Mia moglie Daniela è una biologa che lavora in Università e si occupa fra le varie cose di orchidee native e strategie di impollinazione - spiega Andrea - Quando il regista americano è arrivato in Australia, l'ha subito contattata per essere supportato nel suo lavoro e portare a termine il documentario. Trovare orchidee native in Australia infatti non è facile. Saffer ha un format particolare per il quale va a cercarle in diverse zone del mondo, ad esempio è stato in Amazzonia, Africa, Sud America e Norvegia. Qui in Australia cercava qualcuno che lo aiutasse a individuarle, noi ci siamo resi disponibili a dare il nostro contributo per confezionare il documentario. Ci siamo occupati soprattutto della parte logistica, Daniela è inoltre coprotagonista insieme al protagonista principale Stig Dalström, uno studioso".

Il documentario, della durata di 58 minuti e prodotto dallo Studio Ray Productions, è uscito nel 2021 e ha già ottenuto sette premi in film festival e rassegne cinematografiche internazionali tra cui Singapore, Svezia e Inghilterra. La settimana scorsa è stato nominato a Hollywood e si è aggiudicato il prestigioso award. "La notizia ci ha colto un po' alla sprovvista, ma siamo rimasti molto colpiti e soddisfatti da questo riconoscimento" precisa Andrea.

Le orchidee native

Queste piante crescono spontaneamente in diversi habitat in ogni angolo del mondo, a diverse latitudini e altitudini, senza l'aiuto dell'uomo. Finora ne sono state identificate circa 30mila specie. Le piante di orchidee selvatiche crescono principalmente in aree caratterizzate da un spiccata biodiversità e con abbondanza di funghi, con i quali entrano in una complessa simbiosi per assimilare sostanze nutrienti.