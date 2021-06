Dolci che passione! A lezione dal pastry chef Antonio Dell'Oro

Al via il corso di 12 ore del Cat, la società di formazione di Confcommercio Lecco

Un appuntamento per scoprire i segreti della preparazione dei dolci grazie ai consigli di un esperto in materia, il pastry chef Antonio Dell'Oro. Il giovane pasticcere lecchese - da anni docente dei corsi organizzati dal Cat Unione Lecco srl, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco - guiderà i partecipanti in un percorso affascinante che, partendo dalle basi, porterà tutti a creare piccoli dessert e torte da favola. Il corso "Dolci che passione" (12 ore complessive) inizierà il 16 giugno e le iscrizioni sono da effettuare entro martedì 8 giugno.

Dagli impasti alle sfoglie: il programma

Il programma è il seguente: impasti base, dalla frolla alla sfoglia passando per il pan di spagna; creme basi e farciture alternative; torte da forno; dolci da ricorrenza e torte morbide; cenni di decorazione. Il calendario delle lezioni prevede quattro serate: mercoledì 16, giovedì 17, mercoledì 23 e giovedì 24 giugno dalle ore 18 alle 21. Il corso si terrà in presenza presso la sede di Confcommercio Lecco (piazza Garibaldi 4 a Lecco), rispettando tutte le disposizioni vigenti in materia antiCovid-19.

Il curriculum del giovane chef lecchese

Il docente sarà dunque il noto pastry chef Antonio Dell'Oro, consulente di riferimento per scuole, importanti aziende e privati. Dell'Oro ha maturato esperienze nelle più importanti strutture in Italia e all’estero, lavorando e affiancando grandi maestri della pasticceria internazionale; questo bagaglio professionale lo ha portato a ricoprire il ruolo di executive pastry chef e consulente per “Becca”, un brand di pasticceria italiana con sedi a Shanghai e Hong Kong.

Nel suo palmares la partecipazione nella Nazionale Italiana Cuochi e la conquista nel novembre 2018 della medaglia d’oro alla World Culinary Cup nella sezione Pastry Art, uno dei più importanti concorsi al mondo. Per informazioni e iscrizioni al corso è possibile contattare Confcommercio Lecco - Ufficio Formazione - telefono 0341/356911 e mail formazione@ascom.lecco.it.