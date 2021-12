Lecco perde un pezzo: a fine anno chiude Domenico Labruna, il "Barbiere di Castello"

Per il rione di Castello Sopra Lecco è stato una vera e propria istutizione per tante generazioni. A fine 2021 Domenico Labruna, 85 anni, chiuderà la propria attività di corso Giacomo Matteotti, 68, dopo 57 anni passati al servizio del cittadino; il "Barbiere di Castello", infatti, venerdì 31 dicembre abbasserà per l'ultima volta la serranda della sua storica attività di coiffeur, com'era riportato sulla vetrofania installata sulla vetrata posta all'ingresso.

Il saluto del sindaco

Labruna ha ricevuto la visita a sorpresa del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, che gli ha consegnato un presente e ha salutato un “punto di riferimento nel rione di Castello da oltre mezzo secolo”. A lui è andato anche “il ringraziamento” del primo cittadino.