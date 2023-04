Cambio al vertice della storica Osa Valmadrera. Lo scorso giovedì si e? riunito il consiglio direttivo in forma straordinaria, che ha raccolto le dimissioni presentate dalla presidente Laura Valsecchi a causa di nuovi impegni di lavoro. Il direttivo ha preso atto delle motivazioni e ha ringraziato “Laura per l’assidua presenza e il lavoro svolto per la societa? in questi 11 anni di presidenza e le augura successo e soddisfazioni per il suo nuovo percorso di vita”.

Al suo posto è stato nominato, lunedì 17 aprile, il nuovo presidente Domenico Rusconi, mentre Marco Rusconi è stato eletto vicepresidente e Giuseppe Canali è entrato a far parte del nuovo consiglio direttivo, che resterà in carica fino alla fine del mandato fissata per la fine del 2024.