Mostra di Venezia: “Premio Lizzani Speciale” a don Milani e ai volontari del cinema "Aquilone"

Prestigioso riconoscimento per monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco, e i cento volontari che hanno riaperto il centralissimo cinema "Nuovo Aquilone". La giuria del premio Carlo Lizzani, riconoscimento collaterale della Mostra del Cinema di Venezia, ha assegnato il riconoscimento "Speciale" a “una illustre personalità del settore che ha recentemente compiuto un'azione di grande concretezza e di altissimo valore simbolico”.

"Premio Carlo Lizzani" 2021

Il "Premio Carlo Lizzani", intitolato al regista e destinato all'esercente italiano più coraggioso dell'anno, è andato ai cinema 'Verdi' di Candelo (Biella), 'Solaris' di Pesaro e 'Palma' di Trevignano (Roma). Il premio è sostenuto dalla direzione generale Cinema e audiovisivo del ministero della Cultura, dalla direzione cinema della Regione Lazio e dalla Roma Lazio Film Commission; la premiazione dei vincitori avverrà domani nello spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo all'Hotel Excelsior del Lido di Venezia. La giuria - composta dal presidente dell'Anac Francesco Ranieri Martinotti, da Flaminia e Francesco Lizzani e da Emanuela Piovano - dopo aver valutato le candidature pervenute, ha deciso di premiare tutte le sale e i loro gestori che hanno riaperto, individuandone in particolare tre che, a loro avviso, "hanno meglio espresso la volontà di ripartire e di rimettersi in gioco, riallacciando rapidamente il rapporto con il pubblico": Arrigo Tomelleri e Michelle Peruffo di Candelo, Silvia Ortolani di Pesaro, Fabio e Francesco Palma di Trevignano Romano.

"I lunghi mesi di dolorosa chiusura - dichiara Arrigo Tomelleri del cinema 'Verdi' di Biella - ci hanno portato il bisogno di rinnovamento, di programmare una serie di novità che hanno dato il via ad un piccolo piano editoriale di comunicazione tramite i social nel periodo che ha preceduto la riapertura". "Un ruolo culturale, quello che continua a rivestire il 'Solaris' - spiega Silvia Ortolani, in rappresentanza del cinema di Pesaro - vero laboratorio di visioni di qualità, dove si specchia la città che ama la vicenda narrata dalle immagini, la fotografia, la prospettiva di un cinema non scontato e che possa far pensare e nutrire lo spirito". La storia del cinema 'Palma' di Trevignano Romano inizia nel 1939 e prosegue ininterrotta sino ad oggi, strettamente connessa a quella della famiglia Palma che lo gestisce da sempre."Mio nonno Fabio - racconta il nipote che porta lo stesso nome - decise di comprare una macchina da proiezione Balilla, trasformando la sua falegnameria in sala per il pubblico che oggi, dopo aver passato traversie di ogni genere compresa una distruttiva tromba d'aria, è diventata un piccolo ma imprescindibile punto di riferimento del cinema di qualità".