Acquate, Bonacina e Olate salutano don Carlo e don Luigi. Arriva don Walter Magnoni

La Comunità Pastorale Beata Vergine di Lourdes saluta don Carlo Gerosa. Il sacerdote, dopo ben tredici anni, lascia la nascente Comunità Pastorale composta dalle parrocchie di Acquate, Bonacina, Olate e si trasferisce a Erba, dove ricoprirà il ruolo di vicario della Comunità Pastorale di Sant'Eufemia. Non solo: saluta anche don Luigi Vergani, che per 16 anni ha servito con generosità la parrocchia dei S.S. Martiri Vitale e Valeria di Olate. Il nuovo parroco di Acquate è don Walter Magnoni, già arrivato nel quartiere da alcune settimane dalla curia di Milano: qui, per una decade, è stato responsabile del Servizio per la pastorale sociale e del lavoro.



Don Carlo Gerosa

Don Luigi Vergani

“A loro vogliamo esprimere il nostro ringraziamento per i doni della Parola di Dio e dei Sacramenti e per il servizio ai fratelli più piccoli e a quelli più deboli e bisognosi che ha caratterizzato la loro presenza in mezzo a noi in questi anni - il saluto dei fedeli -. La Comunità è in festa anche per l1arrivo di don Walter Magnoni, nuovo responsabile della Comunità Pastorale. A lui vogliamo dire il nostro benvenuto e affidare alla Vergine Maria il suo nuovo ministero in mezzo a noi. Poichè la presenza di un sacerdote è una grazia che viene donata a tutti coloro che abitano nei nostri quartieri, questa festa vuole essere una bella occasione per stare insieme e conoscerci, per ringraziare chi ci lascia e per accogliere chi arriva per mettersi al servizio ella nostra comunità”.

I festeggiamenti

Domenica 19 settembre si sono tenute le messe di saluto a don Luigi a Olate e don Carlo a Bonacina, mentre sabato 25, ore 18, don Carlo sarà salutato a Olate e domenica 26, ore 10, concluderà con la messa di Acquate. Alle 15, sul piazzale del santuario alla Beata Vergine di Lourdes si terrà la celebrazione eucaristica di saluto a don Carlo rivolta ai giovani, mentre alle 16.30, all'oratorio di Acquate, ci sarà un momento di festa per tutta la comunità.

Domenica 10, alle 15.30, sul piazzale del santuario alla Beata Vergine di Lourdes inizierà il Ministero Pastorale di don Walter Magnoni. Previste la messa alla presenza del Vicario Episcopale monsignor Maurizio Rolla.

Don Walter Magnoni