Rsa Borsieri, don Renzo Riva festeggia il 60° di ordinazione sacerdotale

La cerimonia per il 60° di Don Renzo Riva alla Rsa Borsieri

Don Renzo Riva, ospite dei minialloggi della Rsa Borsieri di Lecco gestita da Fondazione Sacra Famiglia, ha festeggiato i 60 anni di ordinazione sacerdotale. Le celebrazioni hanno avuto inizio con la santa Messa concelebrata da Monsignor Maurizio Rolla, vicario episcopale, e dagli altri sacerdoti residenti nella Rsa don Guido Moiana e don Piero Mauri.

«Un grazie grande a quanti condividono la gioia dell'eucaristia celebrata da 60 anni. Secondo il buon esempio di Papa Francesco, vi chiedo di non dimenticarvi di pregare per me. Vi ringrazio» ha commentato don Renzo Riva.

Don Renzo alla Rsa Borsieri gestita da Fondazione Sacra Famiglia svolge il suo compito sacerdotale oltre che di confidente e grande amico per gli ospiti che vivono nella Rsa e nei minialloggi della Fondazione Sacra Famiglia.

Amante della buona musica sia di tipo classico che corale, durante momenti conviviali intrattenere gli altri ospiti con canti e monologhi. In tempo precovid è sempre stato pronto e disponibile a partecipare a nuove iniziative di collaborazione con le realtà che circondano la struttura o a tutte le proposte in struttura.

La sua biografia

Figlio di Luigi, guardia del canale Villoresi, e di Luigia, don Renzo nasce a Inzago (Mi) il 19 ottobre 1936. Nel 1947 entra in pre-seminario a San Martino in Masnago (Va) e viene ordinato sacerdote dal cardinal Montini il 25.02.1961.

Dal 1961 al 1969 è coadiutore in Locate Trivulzi, dal 1969 al 1980 parroco a Corrido e Vicario di Buggiolo con Seghebbia, dal 1982 al 1998 parroco di Mezzago, dal 1998 al 2011 cappellano presso l'ospedale Niguarda di Milano, dal 2011 al 2016 confessore presso il Santuario Madonna del bosco di Imbersago.

Dal 2016 è sacerdote residente con funzioni di cappellano presso la Rsa Borsieri di Lecco gestita da Fondazione Sacra Famiglia.