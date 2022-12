L'apprezzato dono delle scuole dell'infanzia alla Pediatria

Un dono fatto con il cuore per i piccoli meno fortunati. È stata molto apprezzata l'iniziativa promossa dalle 4 scuole paritarie dell'infanzia della Valle San Martino - Torre De Busi, Vercurago, Carenno e Villasola - che in occasione delle festività natalizie hanno promosso una raccolta fondi da destinare alla Pediatria dell'ospedale di Merate.

La somma è stata consegnata ieri al dottor Francesco Morandi, primario del reparto, alla dottoressa Sara Aliprandi e a tutto il personale presente: medici e infermieri hanno ringraziato di cuore i genitori, le maestre e i bambini che per l'occasione hanno realizzato anche dei messaggi di vicinanza e di auguri. Un grazie che le educatrici hanno a loro volta girato a mamme e papà.

"Il regalo è arrivato a destinazione - hanno detto le maestre dei quattro asili - Ringraziamo fortemente le famiglie delle scuole paritarie della Valle San Martino che hanno contribuito alla donazione fatta alla pediatria di Merate. Accolte con grande entusiasmo e gioia, abbiamo infatti consegnato il dono al dottor Morandi, alla dottoressa Sara Aliprandi e a tutto il personale presente, i quali, ringraziando di cuore, hanno assicurato che la somma verrà utilizzata per nuove apparecchiature pediatriche".

Ma le iniziative di solidarietà degli asili non finiscono qui. Oltre alla donazione al Mandic, in occasione del Natale 2022 i bambini hanno promosso con le loro famiglie una sorta di colletta alimentare a favore delle persone più bisognose delle parrocchie in accordo con la Caritas. Grandi e bambini hanno portato a scuola cibo, pasta e beni di prima necessità come dentifrici e pannolini che verranno ora consegnati da sacerdoti e volontari ai destinatari.