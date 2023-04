Dal territorio di Lecco più di 22mila pasti per le persone in difficoltà

Salvare il cibo dallo spreco e donarlo a chi ha davvero bisogno. Questa la finalità del progetto che, in occasione delle scorse festività natalizie, ha visto fianco a fianco il Banco Alimentare Lombardia e Suisse Optique, studio ottico optometrico diventato un punto di riferimento nella provincia di Lecco.

Grazie alla generosità dei clienti di Suisse Optique e alla campagna promozionale lanciata dallo studio nei mesi scorsi, è stato possibile raccogliere 1.260 euro per la donazione di 22.600 pasti. Pasti che finiranno sulle tavole delle persone in difficoltà del territorio, donando loro un sorriso. La cerimonia di consegna dell'assegno si è svolta nei giorni scorsi, alla presenza della titolare di Suisse Optique, Nadia Squicciarini, che ha ringraziato il Banco Alimentare Lombardia per il prezioso lavoro svolto per combattere il fenomeno dello spreco dei generi alimentari, affiancando il tutto a un impegno preciso sul fronte della solidarietà.

"Ringraziamo tutti i 126 clienti che hanno deciso di aderire a questa iniziativa - commenta Squicciarini -. Piccole realtà imprenditoriali come le nostre possono avere un ruolo attivo nel supportare i sistemi di welfare e le raccolte benefiche promosse da enti come il Banco Alimentare Lombardia. E' per noi motivo di orgoglio aver portato un piccolo contributo, facendo leva sulla voglia di fare rete e il senso di solidarietà dei cittadini".