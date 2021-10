Il grande cuore dei "Cocci solidali" e dello "Specchio": aiuti al Centro disabili

"Ringraziamo di cuore i volontari dei Cocci solidali e quelli dell'associazione Lo Specchio. Grazie ai fondi che hanno raccolto con le loro iniziative ci hanno permesso di acquistare una serie di attrezzature molto utili per il Centro Diurno Disabili di Calolzio, che si conferma un'eccellenza a livello provinciale". Tina Balossi, assessore ai Servizi sociali del Comune di Calolziocorte introduce così i pubblici ringraziamenti che l'Amministrazione Ghezzi - insieme agli operatori del CDD e alla cooperativa Àncora - ha voluto tributare ai due gruppi di volontariato attivi sul territorio. Nella struttura situata nella frazione del Pascolo vengono assistite una ventina di persone con disabilità, dando un prezioso supporto sia ai ragazzi stessi che alle loro famiglie.

"Ringraziamo l'associazione 'I Cocci Solidali' di Erve, il presidente Bernardino Cornara e il vice Morris Milesi e tutti i volontari per aver donato al Centro Diurno Disabili Rugiada un sollevatore, un grande cuscino per sedersi, altri utili oggetti e i loro colorati simpaticissimi cocci, esposti e in vendita a scopi benefici a Erve il martedì, il sabato e la domenica - commenta l'Amministrazione calolziese - Ringraziamo inoltre 'Lo Specchio Aps' nella persona del presidente Alberto Nava in rappresentanza di tutti i volontari, che ha donato al CDD sei sedie, due ventilatori da soffitto, due poltrone sacco e un paravento. Questa donazione si aggiunge alle precedenti da parte della onlus nata a Calolziocorte nel 1990 da un'esperienza di volontariato, con finalità specifica di aiuto e sostegno alle persone diversamente abili".