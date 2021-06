Il dottor Mazzoleni va in pensione, cambio del medico ad Abbadia

Cessa l'attività dopo più di trent'anni di servizio in paese. Ats Brianza ha nominato come sostituto temporaneo la dottoressa Beatrice Comini. I nuovi orari

Un enorme "grazie". Lo hanno riservato migliaia di pazienti fra Abbadia Lariana e Mandello che in questi giorni salutano il dottor Fausto Mazzoleni, per più di trent'anni medico di medicina generale con studio ad Abbadia, prima in Via Nazionale e successivamente sul Lungolago.

Il dottor Mazzoleni ha cessato l'attività professionale il 31 maggio 2021 e ha raggiunto la meritata pensione. In tanti, in paese - sia di persona sia sui gruppi social - gli hanno tributato il giusto omaggio per il lungo servizio reso alla comunità e la disponibilità sempre dimostrata, all'insegna di discrezione e professionalità.

In attesa di conoscere il nome del titolare che lo sostituirà, Ats Brianza ha conferito l'incarico provvisorio alla dottoressa Beatrice Comini, già operativa anche a Mandello (in sostituzione del dottor Cereghini), che riceverà gli assistiti con appuntamento nell'ambulatorio di Abbadia in Via Lungolario 58. Invariato il numero per effettuare la prenotazione, già in possesso dei pazienti.

Gli orari

Lunedì 15.30-18.30 con appuntamento

Martedì 9.00-12.30 con appuntamento

Mercoledì 9.00-12.30 con appuntamento

Giovedì 9.00-12.30 con appuntamento

Venerdì 15.30-18.30 con appuntamento

Ats Brianza informa che agli assistiti del dottor Mazzoleni non è richiesto alcun adempimento presso gli sportelli di scelta e revoca distrettuali.