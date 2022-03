Due nuove rotonde a Molteno e Sirone per unire la Sp52 e la Sp49

Collegamento Sp52 e Sp49: firmato l'accordo di programma. L'intesa riguarda la Provincia di Lecco e i Comuni di Garbagnate Monastero, Molteno e Sirone per la realizzazione del prolungamento della Strada Provinciale 52 a collegamento con la Sp49.

Si tratta di un'integrazione dell'Accordo di programma sottoscritto il 16 luglio 2012 dalla Provincia di Lecco e dai Comuni di Molteno e Sirone e prevede la realizzazione di un collegamento tra la Sp52, dalla rotatoria esistente di Sirone, e la Sp49, mediante la realizzazione di una nuova rotatoria a Molteno e una nuova rotatoria a Sirone.

Questa soluzione progettuale prevede anche il miglioramento della mobilità dolce mediante la realizzazione di un attraversamento pedonale opportunamente attrezzato con segnaletica e illuminazione e di un tratto di marciapiede in grado di collegare Molteno e Sirone sul tratto di Sp52, attualmente sprovvisto di collegamento pedonale. È inoltre prevista la realizzazione a Garbagnate Monastero di un attraversamento pedonale protetto lungo la Sp49 per facilitare il collegamento tra Garbagnate e Molteno, migliorandone così la fruizione da parte dell'utenza debole.

Il costo per la realizzazione dell'insieme degli interventi, stimato in 1.360.000 euro, è finanziato per 1 milione di euro da contributo regionale di cui beneficia la Provincia di Lecco; per la restante parte, nonché per eventuali nuove necessità o evidenze che dovessero sorgere in fase progettuale e/o in fase esecutiva, sarà finanziato dal Comune di Molteno.

"Miglioreranno viabilità e sicurezza"

"Con la firma della presidente Hofmann e dei sindaci dei Comuni interessati - commenta il vicepresidente e consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli - si entra finalmente nella fase operativa dell'accordo. Con le firme di tutti gli enti coinvolti si sciolgono le briglie alla progettazione definitiva-esecutiva in capo al Comune di Molteno. La Provincia di Lecco farà da garante delle necessità e delle ottimizzazioni richieste dai tre Comuni per arrivare quanto prima alla realizzazione degli interventi, che consentiranno di migliorare la viabilità e la sicurezza, grazie al finanziamento di Regione Lombardia".