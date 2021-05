Dussmann Service ottiene la certificazione di qualità per i servizi di pulizia e sanificazione ambientale

Dussmann Service, azienda che ha in gestione sanificazione e pulizia degli ospedali della Asst Lecco, ottiene la Certificazione "Iqc Anmdo" del servizio di pulizia e sanificazione in sanità e in ambiente di lavoro, con l'obiettivo di rendere trasparenti e certificati i controlli di processo e di risultato effettuati sulil proprio processo di sanificazione ambientale. Processo predisposto conformemente al Protocollo dell'Istituito Superiore Sanità per il contrasto e il contenimento dell'infezione da Covid-19 e per la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni per l'uomo.

Dussmann Service opera per Asst Lecco dal 2019, impiegando 150 lavoratori specializzati e formati regolarmente nelle procedure di sanificazione ospedaliera e nell’utilizzo di tecniche e attrezzature dedicate alle pulizie speciali. La certificazione Iqc Anmdo è stata ottenuta per il presidio ospedaliero di Lecco e verrà presto estesa anche alle strutture di Merate e Bellano.

I servizi di sanificazione ospedaliera forniti da Dussmann Service, da oltre quarant'anni nel settore, sono sempre stati sinonimo di qualità. Con l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, inoltre, Dussmann Service ha messo a punto un protocollo ad hoc.

Il gruppo

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 60mila persone in 22 paesi. Dussmann Service fornisce l'intera gamma di servizi di facility: pulizia, catering, sicurezza e reception, servizi tecnici ed energy management. Nel 2020 il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato di oltre 2 miliardi di euro, di cui circa 536 milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo.