Comunicazione sul web, Earth Viaggi di Lecco vince l'Oscar europeo

Davide contro Golia. E questa volta è ancora più bello, perché Davide è italiano. È successo quello che sembrava impossibile: il tour operator di Lecco è riuscito a battere i giganti della comunicazione turistica mondiale. Earth Viaggi si è aggiudicato i Lovie Awards 2020.

Promossi dalla prestigiosa International Academy of Digital Arts and Sciences, di cui hanno fatto parte personaggi celebri come Francis Ford Coppola, David Bowie, Martha Stewart, Matt Groening, i Lovie Awards premiano ogni anno la comunicazione digitale e le eccellenze europee nel campo del digital design.

La notizia è stata diffusa nei giorni scorsi. Earth Viaggi di Lecco ha conquistato ben due delle ambitissime statuette del decimo concorso annuale. Ha vinto sia l'Oscar europeo per il miglior sito Web (categoria Travel&Tourism), sia quello per la migliore Comunicazione social con la pagina Facebook (categoria Lifestyle&Travel). Nonostante fossero alcune migliaia i partecipanti da tutta Europa (oltre 33 Stati), la prestigiosa giuria composta da giornalisti e da specialisti del mondo digitale, da Facebook a Wired e Bbc, ha incoronato il tour operator italiano Earth Viaggi.

A questo autorevole Premio si aggiungono la nomination del Sito Earth Viaggi al Webby Aword di New York, l'Oscar mondiale del Web, e l'Honor speciale della Giuria nella sezione "Crafted with Code". Inoltre, lo scorso giugno, il sito Web di Earth Viaggi aveva già vinto il primo premio assoluto al Concorso Media Star di Milano, battendo aziende del calibro di Samsung, Pirelli, Magneti Marelli.

«Emozione alle stelle»

«La nostra emozione è alle stelle - ha commentato Bruno Gaddi, amministratore delegato di Earth Viaggi - Questi premi dimostrano che non esistono limiti per chi crede fortemente in quello che fa. Lo abbiamo imparato nel corso dei viaggi che da oltre trent'anni il nostro grande team organizza viaggi nei quattro angoli del mondo. Questo riconoscimento premia noi di Earth, ma premia anche tutti i viaggiatori che si sono affidati a noi nell'entusiasmante scoperta delle culture e nell'esperienza della natura. Le nostre parole d'ordine sono state affidabilità e sostenibilità: viaggiare in sicurezza e rispettare il Pianeta. E, aggiungerei, innovazione».

Da quando è nato il Web, Earth Viaggi ha subito intuito le potenzialità e ha sviluppato una serie di progetti che hanno trasformato le sue pagine in luoghi di conoscenza e di incontro. È lì che tante avventure dei clienti di Earth Viaggi sono cominciate.

«Che i progetti premiati dagli Oscar dei Lovie Awards - continua Gaddi - siano quasi completamente nati durante il lockdown dimostra che si può impiegare in modo proficuo anche il confinamento. E in un momento tanto difficile per tutto il comparto del turismo ci danno una fortissima carica di energia. Con le due statuette gli orizzonti lontani che abbiamo sempre inseguito con i nostri viaggi tornano a essere più vicini».