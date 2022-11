Lavoro sui social: Earth Viaggi è campione d'Europa per Facebook

Ritorno in vetta alla classifica. Earth Viaggi sale sul tetto d’Europa 2022 in un settore sempre più strategico come la comunicazione social. A due anni di distanza dalla vittoria per il miglior sito web, Earth Viaggi è tornata ad aggiudicarsi i Lovie Awards di Londra. Il premio è stato assegnato per la migliore pagina Facebook sul turismo e i viaggi (categoria Lifestyle&Travel). Promossi dalla prestigiosa International Academy of Digital Arts and Sciences, di cui hanno fatto parte personaggi celebri come Francis Ford Coppola, David Bowie, Martha Stewart, Matt Groening, i Lovie Awards che attribuiscono l’Oscar europeo “dicono che stiamo andando nella direzione giusta. È stato un triennio di successi quello che abbiamo alle spalle, se aggiungiamo le vittorie dei Webby Awards di New York e del Premio Mediastar di Milano. Proprio per questo non era facile tornare a vincere fra i giganti dei nuovi mercati globali”, spiegano dal tour operator della centralissima via Roma.

“Lavoro lungo trent'anni”

“È una vittoria che Earth Viaggi condivide con l’intera community di sostenitori e dei viaggiatori che abbiamo avuto l’onore di accompagnare nei luoghi più affascinanti e selvaggi del nostro Pianeta. Incontrarsi, conoscersi, condividere, progettare e partecipare: è lì, sulle nostre pagine, che sono cominciate le avventure più indimenticabili”, si legge in una nota. “Ci abbiamo riprovato perché siamo convinti di quello che facciamo - aggiunge Bruno Gaddi, Amministratore delegato di Earth Viaggi -. E abbiamo vinto perché ci abbiamo creduto. In cosa? Nel lavoro, nella creatività, nella ricerca, nella condivisione, nella sostenibilità e nella passione. Sono più di trent’anni che percorriamo il mondo, che progettiamo, verifichiamo, portando la gente nei luoghi più memorabili della Terra. Continueremo a farlo, sempre più motivati, coniugando affidabilità con sostenibilità”.