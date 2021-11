Arriva l'eclissi di luna più lunga del secolo: si vede anche a Lecco, la data

Ve l'abbiamo già raccontato in precedenza, ma scendiamo nei dettagli. L’eclissi lunare più lunga degli ultimi cento anni andrà in scena a novembre: venerdì 19 novembre la Terra passerà tra il Sole e la Luna, proiettando un’ombra che sarà visibile in diverse zone del mondo, tra cui anche l’Italia. Non tutte le regioni del Belpaese potranno godere di questo spettacolo ma la Lombardia e quindi Lecco rientrano tra le fortunate in cui l'evento sarà parzialmente osservabile.

Per sapere esattamente l'orario in cui sarà maggiormente visibile a Lecco in tutte le sue fasi (anche se, ricordiamolo, in Lombardia e Nord Europa il fenomeno sarà parziale) trovate gli orari specifici nella tabella del Vercalendario a questo link. Un'occasione unica per gli appassionati.

Non si tratta in realtà di un’eclissi lunare totale, ma quasi: il 97 per cento del nostro satellite sarà coperto dall’ombra della Terra, il che significa che in alcune parti del mondo sollevando gli occhi al cielo sarà visibile soltanto un minuscolo spicchio di luna. Per l’eclissi totale bisognerà invece aspettare un altro anno, il 14 dicembre del 2022.

La particolarità della Luna del 19 novembre, come riportato anche su Today.it, è che si assisterà a un fenomeno curioso: il nostro satellite sarà, oltre che pieno, anche vicino all’apogeo, e cioè il punto più distante sulla sua orbita rispetto alla Terra, il che significa che apparirà più piccola del solito, da qui il nome di "microluna". Che negli Stati Uniti viene chiamata anche "Frosty Moon", "luna ghiacciata", o "Beaver Moon", Luna del Castoro, perché in passato coincideva con il periodo in cui i castori iniziano a preparare il rifugio per il letargo in vista dell'inverno.

Gli esperti hanno stimato che la Luna piena si verificherà alle 17 del 19 novembre, e raggiungerà il picco di illuminazione alle ore 3:58. L’eclissi lunare quasi totale raggiungerà invece il suo picco alle ore 4:02 del mattino orientale del 19 novembre, e stando a quanto specificato dalla Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti durerà ben tre ore e 28 minuti.