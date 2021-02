Elettrificazione Lecco-Como: «Ora servono fatti concreti su studio di fattibilità e finanziamenti»

Il sottosegretario regionale Turba chiede di stoppare le polemiche e insistere in modo sinergico per la realizzazione dell'opera

«Basta polemiche, adesso occorrono fatti concreti perché i cittadini non possono più aspettare. Occorre che ognuno faccia la propria parte per arrivare finalmente alla realizzazione di un’opera strategica per il Territorio». Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba, in merito alle accuse del consigliere dei 5Stelle Raffaele Erba. Il tema è ancora una volta quello che si trascina ormai, tra le polemiche politiche, da diversi mesi: l'elettrificazione della linea ferroviaria Lecco-Como. Tutti sembrano essere d'accordo, ma l'accordo su finanziamenti e progetto concreto non c'è ancora.

«Senza uno studio di fattibilità - ha aggiunto Turba - più volte annunciato dallo stesso consigliere Erba ma mai sviluppato dall’allora Ministro, del suo stesso partito, Danilo Toninelli, il finanziamento e la conseguente realizzazione diventa chiaramente impossibile». «Elettrificazione della linea ferroviaria Como-Lecco, la partita è ancora aperta» La speranza del sottosegretario regionale è che possa esserci al più presto una svolta a favore dell'opera, anche grazie all'avvento del nuovo Esecutivo Draghi. «Con il nuovo Governo, ci auguriamo che si possa aprire il tanto atteso tavolo di confronto per decidere come sviluppare lo studio di fattibilità e per chiarire il tipo di finanziamento, definendo se trovare copertura in sede di aggiornamento del contratto di programma di Rfi oppure inserendolo nel Recovery Plan. Ricordo che la richiesta del Governo sul Recovery, visti i tempi stretti dettati dell’Unione Europa, prevedeva l’inserimento dell'opera già in una fase avanzata di progettazione, cosa impraticabile per l’elettrificazione della Como-Lecco in mancanza dello studio di fattibilità».