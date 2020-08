Bussola candidato sindaco di "Nuovo Slancio per Ballabio"

Sarà l'attuale vicesindaco Giovanni Bruno Bussola, su proposta di Alessandra Consonni, il candidato sindaco di "Nuovo Slancio per Ballabio" alle prossime elezioni comunali di settembre. Alessandra Consonni ritiene infatti quella di Bussola «Un'ottima candidatura, per qualifiche professionali, titolo accademico, capacità personali e riconosciute qualità di generosità e premura verso tutti: un vero sindaco del Nuovo Slancio, una persona seria e ricca di doti umane, all'altezza delle necessità e dell'immagine di un comune importante come Ballabio».

L'attuale primo cittadino del centro valsassinese spiega inoltre le ragioni che l'hanno indotta a indicare Bussola invece di riproporre la sua candidatura: «Quando siamo scesi in campo come Nuovo Slancio - spiega - non lo abbiamo fatto solo per governare al meglio possibile, ma anche e soprattutto per dare dignità a una politica che aveva deluso sin dalle piccole cose. Quindi, oltre a impegnarci su opere e bilanci, abbiamo detto addio a beghe intestine per candidature o poltrone, circostanza che, con la precedente Amministrazione, aveva fatto conoscere la umiliazione del commissariamento prefettizio del paese. Così in questi giorni ho fatto una riflessione: nello spirito di emancipazione dalla politica dei tempi andati, che oggi ancora torna alla carica, potevo, in coscienza, ripresentare la mia candidatura a sindaco sapendo che sarebbe stata la terza volta consecutiva? Al di là delle soddisfazioni e dei sacrifici di questi cinque anni ho, infine, deciso che la coerenza imponeva di dare un segnale positivo di distacco dalla poltrona».

Giovanni Bruno Bussola: «Essere il candidato sindaco di Ballabio è un grandissimo onore»

Da qui la scelta di passare il testimone al vicesindaco. «Essere il candidato sindaco di Ballabio - commenta Giovanni Bruno Bussola - è un grandissimo onore per l’importanza del paese, un territorio splendido con le sue montagne e con i suoi oltre 4000 cittadini. Essere il candidato dopo un sindaco come Alessandra Consonni è una responsabilità ancora maggiore, perché in questi 5 anni ha svolto un egregio lavoro come primo cittadino e perché da lei ho imparato il significato di amministrare la cosa pubblica con rigore, spirito di sacrificio, buonsenso e competenza facendo di regola più del dovuto per ottenere sempre il miglior risultato possibile».

In caso di vittoria il vicesindaco sarà proprio Alessandra Consonni

«Alessandra - prosegue Bussola - avrebbe potuto ricandidarsi a sindaco per un altro quinquennio consecutivo ed invece mi ha chiesto di assumermi questo compito, ritenendo utile che anche il termine del suo mandato fosse l'occasione per offrire, nell'ottica dell'alternanza, un ulteriore segnale del rinnovamento propugnato da "Nuovo Slancio". Un gesto esemplare. Ora mi candido a sindaco di Ballabio nella consapevolezza di poter fare bene. Ne sono fermamente convinto, anche e soprattutto per il valore della mia squadra, consiglieri e assessori di prim’ordine che si riconoscono nello spirito del "Nuovo Slancio". A tempo debito presenteremo lista e programma. Un nome però lo voglio fare fin da subito, quello del vicesindaco che sarà una donna: Alessandra Consonni».

Sarà dunque Giovanni Bruno Bussola a raccogliere il testimone del gruppo "Nuovo Slancio" che, come ricordano gli stessi esponenti della maggioranza «Ha consentito di mantenere per 5 anni la promessa di non aumentare tasse e tariffe comunali, realizzando una decina di opere pubbliche e interventi di rilievo, nonchè conseguendo importanti risultati e miglioramenti in tutti i settori amministrativi».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il candidato sindaco, nato a Lecco il 17 giugno 1981, sposato con Paola Tarfani, papà di 2 bimbi di quattro e un anno, è laureato in Economia e Commercio alla Università degli Studi di Milano - Bicocca, tributarista associato Lapet, titolare di studio di amministrazioni condominiali a Ballabio. Bussola è appassionato di musica, suona l'eufonio nella Filarmonica Giuseppe verdi di Lecco di cui è anche tesoriere, socio e tesoriere della onlus "In Prima Linea" che si occupa di malati oncologici.