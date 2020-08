Fasoli, Goretti e Balatti: a Mandello è sfida a tre per la carica di sindaco

Gli oltre 8.000 elettori di Mandello del Lario si troveranno a scegliere tra tre liste al voto del 20 e 21 settembre prossimi, formazioni composte da candidati sindaco e aspiranti consiglieri pronti a guidare la comunità che oggi conta 10.231 abitanti. La scadenza per la presentazione di simbolo, nome della lista e componenti cade oggi, sabato 22 agosto. Nessuna sorpresa agli uffici elettorali: a sfidarsi saranno “Il Paese di tutti”, “Casa comune” e “L'altra Mandello.”

Il primo gruppo, di estrazione civica, si avvale del sostegno di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia e punta sulla ricandidatura dell'attuale sindaco Riccardo Fasoli. Mandellese trentacinquenne, laureato nel 2009 a Pavia con un dottorato in economia e gestione delle imprese, Fasoli ha lavorato in qualità di responsabile presso l'agenzia lecchese del Credito Valtellinese. Nello sport vanta un passato nel canottaggio con la maglia della Moto Guzzi, in equipaggio nel quattro senza timoniere con Martino Goretti. Uno dei due sfidanti è proprio il papà di Martino, Eros Goretti, sindaco della lista “Un' altra Mandello” slegata dai partiti, formazione che annovera cittadini mossi dalla sensibilità verso i problemi ambientali e della mobilità nel contesto locale. Eros Goretti, 63 anni rimasto nel mondo remiero, dopo anni di attività agonistica, svolge attualmente il ruolo di allenatore. Protagonista della contesa elettorale mandellese anche “Casa comune”. Si tratta anche in questo caso di una lista, ma di area centrosinistra con il sostegno del Partito Democratico, e propone come candidato sindaco Sergio Balatti, 67 anni, pensionato impegnato nell'associazionismo locale. Balatti Ha lavorato trentasei anni alla Gilardoni cilindri di Mandello. A tempi stretti le tre formazioni in competizione presenteranno ufficialmente e pubblicamente candidati e programmi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)