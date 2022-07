Grandi e bambini conquistati da "Nati per leggere". Insieme ai libri anche Yoga e peluches

Con l’arrivo dell’estate a Ello sono tornate le letture organizzate dalle volontarie Nati per Leggere in collaborazione con l’assessorato alla Cultura. Per ricominciare con la carica giusta nei giorni scorsi bambini e genitori si sono trovati nel cortile della scuola dell’infanzia per “Letture a colazione”: libri, latte, biscotti e per finire anche un po’di yoga. Prima di partire tutti, o quasi, per le vacanze Venerdì 29 Luglio alle 20.30, invece, ci sono state le “Letture a 6 zampe” rigorosamente tutti con il pigiama e un peluches.

Le volontarie Camilla e Martina e la loro valigia colma di libri

Nati per Leggere è un programma presente in tutte le regioni italiane, sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino. Il programma propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.

Dal 2020 anche Ello ha le sue volontarie NPL: Camilla e Martina che, con la loro valigia colma di libri, già aspettano bimbi e genitori a partire dal mese di Settembre per nuove letture e fantastiche avventure. Per info e aggiornamenti sulle prossime letture consultare il sito del Comune di Ello o la pagina Facebook “Amici della Biblioteca di Ello”.