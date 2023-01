Emanuela, non solo parrucchiera: "Mi prendo cura delle mie clienti"

Chiudere il cerchio aprendo un negozio nel paese in cui si è cresciuti e si vive. Per Emanuela Colombo il 10 gennaio scorso è iniziato un nuovo percorso professionale: la 43enne di Abbadia ha trasferito l'attività di parrucchiera, che porta avanti ormai da quasi trent'anni, proprio nel comune in cui risiede.

"È una bella sensazione, quest'anno è 29 anni che lavoro: dopo avere vissuto varie esperienze e avere compiuto il mio percorso di vita, sono arrivata a chiudere il cerchio proprio qui ad Abbadia - spiega Emanuela - Ho lavorato per anni a Mandello e per molto tempo a Lecco, circa dieci, ma poterlo fare qui per me ha un forte valore simbolico".

L'occasione è una di quelle che non capitano di frequente. "Si è presentata l'opportunità di aprire qui il mio negozio ma, allo stesso tempo, poter essere comunicante con il centro estetico Glitter di Elena Esposito: subito ci è venuta l'idea di creare una sorta di centro benessere. Essendo un locale grande, infatti, si poteva fare. Tra l'altro sono cliente di Elena e delle sue colleghe, per cui le conoscevo già e c'è fiducia reciproca. Abbiamo anche un ampio parcheggio privato e quindi era un'occasione da non lasciarsi scappare".

"Lavoro sulla cura dei capelli"

Emanuela Colombo vanta grandissima esperienza nel campo, e non è una parrucchiera 'tradizionale'. "Ho ottenuto diverse specializzazioni, sono tecnico in tricologia e specialista in colorazione naturale con erbe tintorie, la mia filosofia è lavorare sulla cura dei capelli - racconta - Lavoro anche con l'ossigenoterapia per curare ogni anomalia, dalla caduta dei capelli alle patologie più importanti come l'alopecia o la psoriasi. Per le colorazioni scelgo prodotti senza principi attivi chimici. Lavoro sullo stilistico ma sempre con questa filosofia, per me la salute delle clienti è importante".

Non solo attenzione, c'è grande sensibilità. Emanuela, anche per motivi familiari (la perdita della madre Paola nel 2019) si occupa di pazienti oncologiche e devolve i proventi dei suoi due libri (C'era una volta e Vi racconto la mia storia) al reparto di Oncologia dell'ospedale Manzoni di Lecco. "Tutte le mie attività vanno benissimo per loro. Mi occupo inoltre delle donazioni: alcune donne vengono da me a tagliare i capelli che io poi spedisco all'associazione Onlus 'Un angelo per capello', che ha sede in Puglia e si occupa di consegnarle alle pazienti in trattamento chemioterapico".

Ad Abbadia, in via Nazionale x, ora si può trovare un servizio completo grazie a Emanuela Colombo Hair Stylist e Glitter di Elena Esposito, con la quale collaborano Silvia, Alessandra, Chiara e Lorena.

"C'è grande collaborazione con le colleghe - sottolinea Emanuela - Avendo molti servizi riusciamo a passarci clienti, è un progetto innovativo e credo che questa strada sia il futuro. Ci sono tante parruccchiere e tanti estetisti, ma mettersi insieme e distinguersi può rappresentare un punto di forza. Così come specializzarsi per garantire un servizio di qualità superiore, come ho fatto io con la tricologia".