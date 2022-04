Energia e gas, si spacciano del consorzio per proporre offerte. Confartigianato: "Fate attenzione"

Consumatori attenzione, risuona un nuovo allarme "telefonico". Questa volta a essere coinvolto è il settore energetico, con sedicenti operatori che cercano di carpire dati sensibili agli utenti.

L'allerta giunge direttamente da Confartigianato Lecco Imprese, i cui uffici in questi giorni hanno ricevuto numerose segnalazioni da parte di utenti di energia e gas contattati telefonicamente da operatori che fingono di essere incaricati del consorzio Cenpi (Confartigianato Energia Per le Imprese). "Questi soggetti - chiarisce una nota giunta dagli uffici di via Galilei - farebbero riferimento a presunte scadenze contrattuali o aumenti di tariffe per proporre di fatto offerte di altri fornitori".

"Non hanno legami con Cenpi"

Confartigianato sottolinea che questi operatori non hanno alcune relazione con Cenpi. "Raccomandiamo pertanto di non fornire loro alcun dato relativo alla propria utenza (numero pod/pdr, dati fiscali, copia della fattura) e di segnalare ai nostri uffici il numero chiamante dal quale si viene contattati".

Per qualsiasi dubbio in merito è possibile contattare gli operatori di Confartigianato operatori ai seguenti recapiti: 0341 250200, energia@artigiani.lecco.it.