Una coinvolgente Epifania a Mandello

A Mandello la Festa dell'Epifania ha visto protagonisti giovani e giovanissimi della Comunità pastorale. Nel pomeriggio del 6 gennaio, attraverso l'attenta “regia” dei genitori, hanno vestito i panni dei sacri personaggi del presepe con la visita alla grotta di Betlemme da parte dei tre Magi guidati al Nascituro dalla cometa. Una rievocazione storico religiosa che non ha mancato di impegnare a fondo i giovani interpreti che per l'occasione si sono ritrovati nella location della chiesa del Sacro Cuore.

L'evento ha avuto inizio alle ore 15 di ieri, preceduto dalla benedizione dei bambini presenti da parte di don Feliciano Rizzella, il neo collaboratore chiamato a svolgere il ministero nella vasta realtà della Comunità mandellese guidata da monsignor Giuliano Zanotta.

Iniziative analoghe a quella del 6 gennaio, in passato si erano tenute presso la chiesa della frazione di Somana, dedicata a Sant'Abbondio patrono della diocesi di Como di cui fanno parte le parrocchie mandellesi. In questa e in altre occasioni, legate ad attività di devozione e aggregative, è emerso sempre di più l'importante ruolo svolto dai genitori a favore delle parrocchie.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)