Dalla Grecia per lo sport, si cercano giovani per l'accoglienza

Il Lago di Como ospiterà un gruppo di giovani provenienti dall'isola di Lemnos (Grecia) per il progetto Erasmus Sport "Open Air Green Sport", organizzato in partenariato tra i Comuni di Bellano, Menaggio, Tremezzina e Varenna, che ha l'obiettivo di promuovere la relazione tra sport e turismo con un focus particolare su temi sensibili quali la protezione dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici.

Si cercano giovani desiderosi di aiutare attivamente in questo progetto nei pomeriggi dal 19 al 24 ottobre, in particolar modo verranno selezionati:

4 ragazzi per il Comune di Menaggio e 4 di Tremezzina per l'accoglienza di mercoledì 19, le attività di giovedì 20 e venerdì 21 e la cena finale di domenica 23 a Bellano;

4 ragazzi per il Comune di Bellano e 4 per il Comune di Varenna per l'accoglienza di mercoledì 19, le attività di sabato 22 e domenica 23 e la cena finale di domenica 23 a Bellano.

È prevista un'estrazione in caso di un numero di candidature superiore a 4 per ciascun Comune di riferimento. Nessun problema per gli impegni scolastici, che saranno tenuti in considerazione durante l'organizzazione.

Chi fosse interessato può compilare questo form e inviarlo tramite mail all'indirizzo infopoint@comune.bellano.lc.it entro e non oltre giovedì 13 ottobre.