Scomparso Ernesto Panzeri, i Gamma: «Ci ha fatto un grande regalo, quello dell'unione»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Mentre ci stringiamo nella vicinanza ai suoi famigliari per condividerne il dolore, il gruppo alpinistico Gamma rimpiange la scomparsa di Ernesto Panzeri, consocio e cofondatore del sodalizio lecchese. Non è certo facile assorbire per tutti la fine di un rapporto di amicizia e di condivisione di ideali indelebili che motivano ad affrontare gli stessi straordinari passi nelle future avventure alpinistiche. Attività che hanno sempre contraddistinto la passione di Ernesto Panzeri per la montagna, l’alpinismo e il suo gruppo alpinistico.

L’affetto e la stima da parte di tutti sono risultati ben visibili nella celebrazione del suo funerale, dove sono stati in toto rappresentati dalla forte presenza societaria del Soccorso Alpino Nazionale, del Gruppo Ragni, e della Sezione U.O.E.I. e nonché del CAI di Lecco, come anche da una folla di cittadini, amici e conoscenti che ne avevano apprezzato le sue doti alpinistiche e le sue particolari qualità umane.

Interpretando la sensibilità di tutti i soci Gamma, per la sentita partecipazione alla cerimonia funebre di commiato del “nostro” Ernesto Panzeri, socio e cofondatore del Gruppo Gamma, porgiamo il nostro più vivo ringraziamento a tutti. La foto sotto esposta con i familiari e tutti i suoi colleghi e amici è più che mai emblematica e a testimonianza di quale silenzioso e meticoloso lavoro di tessitura nelle relazioni umane, Ernesto nel tempo ha realizzato, LUI ci ha fatto un regalo che nessuno si sarebbe mai immaginato, è stato bello vedere tanti suoi amici e colleghi insieme e fraternamente uniti.

GRAZIE!

Un saluto con cordialità ed amicizia.

Presidente Gruppo Alpinistico Gamma Lecco

Milani Riccardo