Erve, al via le opere per estendere la rete del gas metano

Come previsto nel piano industriale di Lereti e in seguito alla collaborazione con l’Amministrazione comunale di Erve, è stata progettata ed è in programma l’estensione della rete di gas metano in bassa pressione nelle vie Giovanni Paolo II, via Torre, via Costalottiere e via Saina. Le opere cominceranno lunedì 17 ottobre da via Torre e proseguiranno lungo via Giovanni Paolo II.

Il completamento di questo primo lotto è previsto per la fine novembre, salvo complicazioni in corso di esecuzione. Successivamente, il cantiere de Lereti (società di distribuzione del gruppo Acinque, il nuovo nome di Acsm Agam) si sposterà sulla parte di via Giovanni XXIII non ancora servita per proseguire su via Costalottiere, dove i lavori saranno sviluppati anche in base all’evoluzione delle condizioni metereologiche nei mesi di dicembre e gennaio 2023.

Sono intanto in corso gli approfondimenti tecnici per definire nel dettaglio modalità e tempistiche delle opere in via Saina, ultima arteria su cui operare. La società invita i cittadini interessati a manifestare l’interesse ad allacciarsi alla rete del gas metano compilando il modulo che sarà consegnato sul posto dai tecnici de Lereti.

Per quanti si allacceranno entro tre mesi dalla realizzazione della rete principale è previsto uno sconto del 50% sul costo della realizzazione dell’allacciamento stesso. Lereti continua così la propria opera di metanizzazione delle zone non ancora servite sviluppando la mission del gruppo Acinque a servizio dei territori.