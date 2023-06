Anche un coccio solidale alpino per il compleanno del reduce Franco

Erve abbraccia l'alpino e reduce Franco Milesi nel giorno del suo compleanno. La penne nera, un simbolo del paese dell'alta Valle San Martino, ha compiuto infatti 99 anni e, oltre alla festa organizzata in suo onore dai famigliari, ha ricevuto gli auguri di moltissimi ervesi.

L'occasione è stata importante anche per ripercorrere la storia di vita, valori e coraggio di Franco. Milesi fu deportato in Germania nel 1943 e venne poi liberato dai soldati russi nel 1945. Nel 2018 gli è stata conferita la medaglia d'onore concessa dal Presidente della Repubblica. Franco ha ricevuto anche la visita del sindaco Giancarlo Valsecchi in rappresentanza della comunità e per l'occasione è stato realizzato in suo onore anche uno dei cocci solidali (i manufatti molto apprezzati realizzati dai volontari di Erve a scopo solidale) nelle vesti di alpino.

"Gli ha fatto molto piacere ricevere la mia visita perché da decenni ci lega un rapporto di stima reciproca - commenta Giancarlo Valsecchi - È stato mio consigliere comunale dal 1980 al 1985 e da allora abbiamo sempre mantenuto un legame di amicizia. L'ho trovato bene con i suoi ricordi sempre lucidi, attorniato dalla vivace moglie Claudina, 95 anni ad agosto, il figlio Andrea e la nuora Elisabetta. Ci siamo lasciati con la promessa di rivederci a casa Milesi per una polenta e coniglio!"