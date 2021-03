Strade e messa in sicurezza, continuano i lavori a Erve

Sostituiti i vecchi parapetti all'inizio di via Roma e in via Cereda. Nei prossimi mesi, grazie a un contributo dello Stato, saranno posati i nuovi guard rail lungo le vie Saina, Costalottiere e Giovanni XXIII

Sono stati ultimati nei giorni scorsi a Erve altri due lotti di lavori relativi alla messa in sicurezza del territorio comunale. Come reso noto dall'Amministrazione, sono stati in particolare sostituiti i vecchi parapetti stradali all'inizio di via Roma e via Cereda con la posa di guard rail in legno e acciaio corten.

Il primo lotto è stato finanziato dalla Legge regionale 9/2020 per un importo di 60.000 euro e il secondo grazie a un contributo dello Stato per un importo di 21.000 euro.

«È nostra intenzione, compatibilmente con i contributi che ci verranno assegnati, di proseguire con questa tipologia d'intervento lungo le vie Cereda e Pratomolone - dichiara il sindaco Giancarlo Valsecchi - Nei prossimi mesi, grazie ad un contributo dello Stato di 81.000 euro, verranno messe in sicurezza con la posa di guard rail anche le vie Saina, Costalottiere e Giovanni XXIII».

