Asfalto a nuovo a Erve, il sindaco: "Lavori conclusi nei tempi previsti"

Asfalto a nuovo a Erve. Grazie ad un finanziamento statale di 83 mila euro a favore dei comuni inferiori ai mille abitanti, nel piccolo centro dell'alta Valle San Martino, sono stati completati i lavori di asfaltatura delle vie Torre, Foppe e Cabaggio con il relativo rifacimento della segnaletica.

"Siamo riusciti a concludere questi lavori nei tempi previsti prima dell'inizio della ventesima edizione di E...state a Erve, in programma dal 29 luglio al 8 agosto - commenta con soddisfazione il sindaco Giancarlo Valsecchi - Ce la stiamo mettendo tutta per presentare il nostro paese nel migliore dei modi". Non solo asfalti intanto: sono infatti entrati nel vivo anche i lavori di messa in sicurezza della Sp181 che sale a Erve, sostenuti dalla Provincia di Lecco.