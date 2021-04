Nel verde e con una splendida vista sui monti, a nuovo il sentiero dei Due Camosci

Sono stati ultimati a Erve i lavori di manutenzione straordinaria della strada agro silvo pastorale dei Due camosci su progetto redatto dall'Ufficio tecnico comunale associato. Le opere sono state eseguite dall'Azienda agricola Cattaneo e il costo complessivo del progetto, 23.500 euro, è stato coperto dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino grazie alla Legge regionale 31/2008.

«Anche quest'opera si inserisce nella programmazione dei lavori riguardanti le nostre strade agro silvo pastorali, molto frequentate dagli escursionisti che raggiungono il nostro comune - dichiara il sindaco di Erve, Giancarlo Valsecchi - La sistemazione di questo tracciato permetterà un più agevole accesso ai proprietari dei terreni che con passione curano il bosco assicurandone la manutenzione».

La riqualifica del tracciato dei Due Camosci (nelle foto) si unisce ad altri interventi di manutenzione portati avanti di recente sempre nel territorio di Erve, a partire dalla messa a nuovo dello storico collegamento per la cappelletta della Madonna del Corno. «Compatibilmente con i fondi che riusciremo ad ottenere proseguiremo nel mettere in sicurezza il territorio con opere di prevenzione dal rischio idrogeologico - aggiunge Giancarlo Valsecchi - Uno di questi interventi è stato avviato in località Val Bettego e si concluderà nelle prosime settimane».

Gallery