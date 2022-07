In metà di mille alla camminata tra il verde e i sapori

Successo per la Camminata "4 passi tra il verde e... i sapori di Erve" riproposta oggi dopo due anni di sospensione causa covid. Sono stati ben 530 gli iscritti alla manifestazione gastronomica e fotografica organizzata dalle associazioni del paese e giunta alla sua 14esima edizione. La corsa si è tenuta nella mattinata di domenica 3 luglio con ritrovo in piazza Unità D'Italia, coinvolgendo grandi e bambini.

La "carica" degli oltre metà di mille si è snodata lungo due percorsi di 8 e 12 chilometri tra il centro paese e le frazioni fino alla località Gnet, al nucleo storico di Nesolio, alla Torre, al Corno e al nucleo vecchio di Costalottiere. La tratta più lunga ha permesso di raggiungere la Croce di Saina, prima dell'arrivo per tutti presso la Cappelletta degli Alpini.

In cinque postazioni gli organizzatori hanno offerto in degustazione ai partecipanti, in assortite bancarelle, di tutto un pò: dal dolce al salato, dalla verdura alla frutta e altro. La camminata si è snodata lungo strade e sentieri di montagna, con gradini e sterrati di facile percorrenza. Anche gli amici a quattro zampe sono stati i benvenuti.

Soddisfazione per l'ottima riuscita dell'iniziativa è stata espressa dai volontari di Avis, Pro Erve, Aido, Gruppo Alpini, Squadra antincendi boschivi e dei "Cocci solidali". La manifestazione "4 passi tra il verde e... i sapori di Erve" (in ricordo di Oreste Bolis) è nata con un intento sia aggregativo che benefico: il ricavato sarà infatti devoluto ai Servizi sociali del Comune di Erve. (Si ringrazia Alessio Tentori per le foto)