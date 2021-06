Attivati a Erve due punti hot spot per l'accesso gratuito al web

Il piccolo comune della Valle San Martino punta sul wi-fi per dare un servizio in più a residenti ed escursionisti

Nei giorni scorsi a Erve, in piazza Unità d'Italia e presso il centro sportivo comunale, sono stati attivati due punti hot spot che consentiranno l'accesso gratuito al web.

Basterà registrarsi all'app "wifi.italia.it" realizzata dal Ministero allo Sviluppo Economico in collaborazione con Infratel Italia per navigare in rete.Tutti potranno infatti connettersi gratuitamente in modo semplice a questa app che rimarrà valida in migliaia di altri comuni italiani che hanno aderito all'iniziativa.

«Siamo certi che questo servizio risponderà alle esigenze dei turisti e degli escursionisti che raggiungeranno Erve con l'inizio della stagione estiva - commenta il sindaco Giancarlo Valsecchi - Con questa attivazione abbiamo realizzato, a costo zero, un altro punto del nostro programma amministrativo garantendo a tutti il libero accesso a internet».