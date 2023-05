La squadra sponsorizzata da Escort Advisor vince il campionato degli oratori

Ragazze e ragazzi della Polisportiva Andalo Valtellino sono i nuovi campioni provinciali del campionato Csi di volley Open Misto: sabato 20 e domenica 21 maggio la compagine ha trionfato nelle finali di Colico battendo prima Lecco Alta e poi Olginate.

Onore al merito a giocatori e giocatrici, bravissimi, che trionfando per il secondo anno consecutivo hanno dato vita a una notizia decisamente curiosa: una squadra marchiata Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, vince il campionato organizzato dal Csi, il Centro sportivo italiano che è un ente di promozione sportiva legato alla Chiesa e al mondo degli oratori.

In tanti, leggendo questa notizia, grideranno allo scandalo; altri invece diranno che nella fluida società del 2023 è tutto assolutamente normale, in fondo è soltanto uno sponsor che consente ai giovani di praticare sport. E su quest'ultima affermazione, considerati i rilievi sociale e salutistico, in pochi potrebbero dissentire.

Stagione al top

Noi ci soffermiamo sulla fredda cronaca: uomini e donne (giovani e meno giovani, essendo categoria Open) con il logo di un sito che recensisce escort (professioniste del sesso a pagamento) sulla maglia hanno giocato - e vinto con pieno merito - sui campi di oratori e palazzetti della provincia. Chissà in quanti si saranno accorti della possibile "stonatura", quanti avranno fatto finta di niente e quanti non ci avranno fatto caso. Ma tant'è. La Polisportiva Andalo Valtellino è stata la migliore (dopo una stagione al top) rifilando prima un perentorio 3-1 a Lecco Alta nella semifinale del sabato e quindi, con lo stesso risultato, superando Olginate in finale. La squadra si è così garantita l'accesso alla fase regionale, in cui affronterà la prima della provincia di Cremona e la seconda di Pavia.

Il capitano: "Grazie per il sostegno"

Di certo la presunta questione di opportunità non tange la squadra vincitrice. Così si è espresso il capitano Nadia Codara dopo la vittoria: "Questo traguardo è un risultato che condivido anche con la nostra società. Vorrei quindi ringraziare a nome di tutta la squadra il presidente, Stefano Mariana, per averci fatto sentire il giusto supporto anche nelle fasi più delicate dell'anno. Un ringraziamento speciale va anche al nostro pubblico, i cui cori domenica ci hanno permesso di superare i momenti di difficoltà. Un ultimo, speciale ringraziamento va al nostro main sponsor Escort Advisor che ci ha sostenuto e ha posto le basi per migliorarci, allenamento dopo allenamento. Anche a loro va un sentito grazie da parte mia e di tutti i ragazzi".

Investimenti nello sport

Escort Advisor, sponsor della società, investe molte risorse nello sport: dal 2021 a oggi, attraverso il suo progetto "Sponsorizza Passioni", ha dato vita a 12 team sportivi di numerose discipline: automobilismo, basket, boxe francese, footgolf, motociclismo, padel, paintball, parapendio, triathlon, volley, ultrarunning.

Il sito di recensioni di escort inoltre gioca molto sulla "provocazione" a livello di marketing, come dimostra la campagna lanciata nelle scorse settimane sulle migliori e peggiori città per il sesso a pagamento in base ai voti degli utenti, per la quale sono stati realizzati a scopo promozionale graffiti nelle piazze di tutta Italia (anche a Lecco) che hanno dato vita alle immancabili polemiche. Siamo sicuri che queste non mancheranno nemmeno ora. Ai ragazzi e alle ragazze dell'Andalo forse importa poco: loro quel trofeo lo hanno alzato con impegno, sudore e merito.