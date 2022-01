Escursione a San Tomaso per una quarantina di Seniores del Cai

Fra le incertezze della disciplina entrata in vigore il primo gennaio che regolamenta le uscite in gruppo negli ambienti innevati, e le restrizioni imposte a chi esce dai confini nazionali (vedasi Engadina), il Geo (Gruppo Età d'Oro), che organizza i seniores del Cai di Lecco, non rinuncia alla sua uscita settimanale e decide di seguire i consigli del Cai Centrale in questo periodo di pandemia, optando per destinazioni in prossimità territoriale.

In più di quaranta, approfittando della bella giornata invernale, mercoledì hanno raggiunto San Tomaso e Sambrosera per fare quattro passi in compagnia.