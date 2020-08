Escursioni, letture e film: nel vivo la rassegna "Un'estate da vivere nel cuore delle Grigne"

Sono entrate nel vivo le iniziative della prima rassegna turistico-culturale "Un'Estate nel cuore delle Grigne" promossa dalla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino con diversi comuni ed enti locali del territorio. Innanzitutto le passeggiate alla scoperta delle bellezze naturali del territorio.

Nei giorni scorsi si è tenuta la classica Traversata bassa, dai Piani Resinelli all'Alpe Cova, nei pressi del rifugio Antonietta al Pialeral di cui riportiamo le immagini scattate dal fotografo Mauro Lanfranchi. Partiti dalla chiesetta dei Resinelli, gli escursionisti sono passati dal rifugio Soldanella (ex Sem) per poi proseguire per prato Cassino e la località Mus'cera da dove inizia il sentiero.

Il percorso variegato è passato anche attraverso il “gerun” (pendio scosceso e ghiaioso), per poi passare in verdissimi prati, sosta all’Alpe Cova (con incantevole laghetto) e in un’incantevole faggeta. L’itinerario si è rivelato molto interessante sotto il profilo paesaggistico e naturalistico. Si è potuta ammirare la rara Campanula tirsoide, il velenoso Aconito napello oltre che a numerosi funghi. La gita, guidata da Matteo Greppi con l’accompagnamento di Mauro Lanfranchi, è stata molto apprezzata e si è svolta senza particolari problemi a parte un po’ di stanchezza da parte di chi non era particolarmente allenato.

La prossima uscita è in programma domani, mercoledì 19 agosto dalle 14 alle 17, e sarà dedicata alle antiche miniere dei Piani Resinelli con visita esterna alla scoperta delle rocce della Valgrande. Bambini dai 9 anni di età Iscrizione alla mail: dariodiresinei@gmail.com.

Tra le iniziative dei giorni scorsi si è tenuta anche la lettura per bambini a cura delle volontarie del gruppo "Leggere per gioco, leggere per amore" di Galbiate e l'esibizione dei suonatori di cornamusa. Nei prossimi giorni si terranno la camminata ai Piani Resinelli (sabato 22 agosto dalle 17.30 alle 19.30) con ritrovo nella piazza della Chiesa, e la proiezione del film dedicato alla storia dell'arrampicata nel territorio lecchese (lunedì 24 agosto sempre nella piazza della Chiesa ai Resinelli dalle ore 21 alle 22.30. Iscrizioni obbligatorie alla mail elena.remondini@comunitamontana.lc.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery