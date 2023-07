Recupero di infortunati in parete con tecniche all'avanguardia

Esercitazione, nel pomeriggio di giovedì 13 luglio 2023, per la Stazione Valsassina-Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, ambientata nei pressi della "Casa delle Guide" di Introbio.

I tecnici, 25 partecipanti, hanno ripassato le manovre in parete, con la simulazione del recupero di due infortunati. Per uno dei figuranti è stata utilizzata la barella Kong, per l'altro invece hanno impiegato l'estricatore spinale Next, un presidio sanitario di emergenza che permette di immobilizzare una persona e di recuperarla in pochi minuti, riducendo al massimo ogni possibile trauma alla schiena, particolarmente indicato nelle situazioni in cui la persona deve essere immobilizzata nel modo corretto per poi essere issata direttamente a bordo dell'elicottero con il verricello.

Le attività si sono svolte in presenza di istruttori del Cnsas. Per la fine del mese di luglio è in programma un altro evento in ambiente, nella zona del Sasso di Introbio, durante il quale i tecnici ripeteranno le due simulazioni.