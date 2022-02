"Lezione" sul ghiaccio per 30 tecnici del Soccorso alpino

Prosegue anche in queste ultime settimane d'inverno l'attività di formazione e di esercitazione del Soccorso alpino: domenica 27 febbraio, nella zona della Val Fraina, territorio del comune di Premana, la Stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX Delegazione Lariana ha messo in campo un'esercitazione dedicata alla movimentazione e alle tecniche di progressione su ghiaccio.

In una stagione caratterizzata da precipitazioni scarse, si tratta di un ambiente da cui è possibile ricevere richieste di soccorso, in particolare da parte di alpinisti che praticano questo tipo di attività. Trenta i tecnici della Stazione che hanno partecipato alla giornata, svoltasi in presenza di un istruttore nazionale e due istruttori regionali del Cnsas.

L'attività tecnica si è conclusa con il pranzo offerto dagli amici dell'alpeggio di Capreccolo, ai quali il Soccorso alpino ha rivolto un ringraziamento.