La scelta di Esselunga: “Carovita? Noi abbassiamo i prezzi”

Una scelta in controtendenza. I prezzi aumentano un po' in ogni settore: gas, luce, benzina, di conseguenza anche il costo degli alimenti sugli scaffali dei supermercati è destinato a salire. Ma la nota catena di supermercati ha deciso di aprire una campagna che va nel senso opposto: "Il carovita sale? Noi abbassiamo i prezzi”. Questo lo slogan dell'azienda per annunacire la campagna che è cominciata l'11 novembre a tutela dei cittadini e contro il carovita.

L'aumento dei prezzi (alla cui base c'è il costo delle materie prime e delle energie) sta creando non pochi problemi ai consumatori. Esselunga quindi ha individuato un "paniere" di prodotti che è alla base della spesa di quasi tutti i clienti. Sono le cose che di base tutti mettono nel loro carrello: parliamo di pasta, saponi per l'igiene, riso, ecc... Ma la lista è lunga e sono ben 1500 i prodotti selezionati e inseriti nel 'paniere del risparmio': il prezzo di questa selezione si abbasserà in media del 6%. L'iniziativa vedrà coinvolti tutti i canali vendita sia gli store fisici che la spesa online.

Queste le parole, come riportato anche su Il Corriere della Sera, di Marina Caprotti, figlia del fondatore, e Gabriele Villa, Direttore generale: “È venuto il momento di agire per sostenere i clienti i cui consumi rischiano di finire sotto pressione”. Non c'è un termine fissato per questa operazione contro i rincari e in aiuto dei consumatori: Esselunga ha sedi a Barzanò, Calco, Casatenovo, Cernusco Lombardone e Lecco