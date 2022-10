Dai una Guzzi e un circuito a Ewan McGregor e avrai un divo felice

"Che la forza sia con lui", "coffee break d'autore", "un vero appassionato".

I commenti, sotto il post pubblicato dall'account ufficiale della Moto Guzzi su Facebook, si susseguono numerosi. E non sarebbe possibile altrimenti. Perché l'immagine pubblicata è significativa, soprattutto per i fan dell'Aquila. O di Star Wars.

Ewan McGregor, tuta indossata e casco in mano, posa felice come un bambino a fianco a un modello sportivo della Guzzi, una V7. Sullo sfondo il circuito motociclistico di Laguna Seca, dove in moltissime occasioni (fino al 2013) si è corso il Mondiale di MotoGp e quello della Superbike. Un tempio dei motori negli Stati Uniti.

In via Parodi per il Motoraduno

"Puro divertimento per Ewan a Laguna Seca" ha commentato Moto Guzzi sui propri canali social. McGregor ha testato la due ruote prodotta a Mandello sul tracciato californiano, e non è certo la prima volta. Che il divo di Hollywood sia un grande fan, oltre che guzzista incallito, lo sanno ormai anche i muri di via Parodi, che lo hanno accolto più volte: l'ultima in ordine temporale durante la settimana di festeggiamenti del Motoraduno 2022, cui Ewan ha partecipato visitando la fabbrica, provando la V100 Mandello e aprendo insieme al sindaco Riccardo Fasoli la parata di moto tra Lecco e Mandello. Un testimonial ideale, di nome e di fatto, per far volare l'Aquila.

Sulla breccia da anni

Il divo, già protagonista in fortunate pellicole cinematografiche quali Trainspotting, Stars Wars, Moulin Rouge, Angeli e Demoni, ha vinto l'Emmy Awards 2021 come migliore attore per il ruolo principale nella miniserie in onda su Netflix Halston, nella quale intepreta l'omonimo stilista.

Negli ultimi mesi è tornato protagonista nell'universo narrativo di Star Wars con la serie Kenobi, nella quale interpreta il leggendario maestro Jedi Obi Wan, ruolo già ricoperto nei film della trilogia "prequel" a inizi anni Duemila.