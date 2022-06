"Explore Mandello" a caccia di nuove attività per valorizzare il territorio. Di cosa si tratta? Explore è l'alleanza nata tra gli operatori turistici, coordinata dalla Pro loco e dall'assessorato al Turismo del Comune di Mandello del Lario, con l'obiettivo di rafforzare l'identità del territorio come destinazione turistica. I territori, le province e i comuni, sono spazi in cui si trovano molteplici risorse che però spesso non sono organizzate, non sono collegate in un sistema che ne permetta una gestione coordinata.

"Explore Mandello crede che una destinazione turistica debba strutturare le proprie risorse e attrattive, unendole ai servizi e alle offerte, in modo tale da costituire veri prodotti turistici territoriali" spiega l'assessore al Turismo del Comune di Mandello Silvia Nessi.

Proprio per questo, da oramai un paio d'anni, il progetto Explore Mandello è fortemente concentrato e orientato allo sviluppo di un turismo esperienziale. Come? Attraverso un una strategia condivisa con i protagonisti del settore quali: strutture ricettive alberghiere (hotel; alberghi diffusi; B&B; case vacanze; etc.), commercianti, pubblici esercizi e produttori locali che offrono servizi ed esperienze.

"La volontà è quella di proporre esperienze turistiche autentiche supportate da persone del territorio che vivono quotidianamente la realtà e le tradizioni più antiche del luogo" prosegue Nessi.

A ogni struttura il suo QR Code

Per facilitare l'accesso e la fruibilità delle informazioni, ogni struttura ricettiva aderente al progetto dispone di un QR Code in cui sono raccolte tutte le attività e le esperienze proposte. Il QR code è altresì disponibile presso l'InfoPoint ai Giardini pubblici e sul sito www.visitmandello.it oltre che sui social.

"A tal proposito, siamo alla ricerca di nuovi fornitori locali - informa l'assessore - Per questo chiediamo a chi ha un'attività legata al nostro territorio, che vorrebbe proporre a turisti italiani e stranieri, di scriverci inviando la propria candidatura a exploremandello@gmail.com. È necessario essere in possesso dei requisiti e qualifiche per poter svolgere la propria l'attività. La speranza e la volontà dell'Amministrazione sono di rendere Mandello una città sempre più accogliente e attrattiva per i cittadini e per tutti coloro che si troveranno a trascorrere le proprie vacanze sul nostro bellissimo territorio".