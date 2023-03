Bancari: Fabi Lecco cambia squadra per difendere la categoria

Cambio al vertice della Fabi di Lecco. Durante i lavori dell’8°congresso provinciale della struttura della Federazione, il coordinatore Luca Dell’Oro, passa il testimone dopo oltre trenta anni di mandato. Con la squadra di Lecco il segretario nazionale Fabio Scola.

Rinnovo del contratto nazionale, digitalizzazione e desertificazione bancaria sono i temi al centro dei lavori della tavola rotonda della struttura lucchese. Una struttura che in questi anni è cresciuta notevolmente nei numeri arrivando a essere il sindacato di maggioranza assoluta nella provincia con oltre il 65% della popolazione bancaria iscritta alla Fabi.

Un risultato importante e non facile considerato il fenomeno della desertificazione bancaria che in questa provincia ha visto chiudere sempre più agenzie di credito a svantaggio di dipendenti, attività commerciali e servizi per la clientela. I lavori sono stati aperti dal responsabile Dell’Oro.

La sua una relazione completa di tutto il percorso della struttura provinciale dalla sua nascita a oggi: “Nel corso del mandato che si sta oggi concludendo, il sistema del credito in Italia ha subito notevoli modifiche morfologiche. In primo luogo è proseguito il progressivo abbandono del servizio al territorio da parte del sistema bancario. Dal 2017 al 2021 nella provincia di Lecco si è passati da 238 a 176 sportelli con un calo del 26,05%, superiore quindi al dato nazionale” ha sottolineato il coordinatore alla platea di delegati e ospiti “ma grazie a una squadra sempre impegnata abbiamo aumentato iscritti e servizi fiscali”.

Poi i rinnovi contrattuali, un impegno importante per la salvaguardia e il mantenimento delle tutele per i lavoratori, “I nostri compiti del prossimo futuro passeranno attraverso un confronto che potrà anche rivelarsi acceso, per la conquista di patti di lavoro aggiornati alle necessità dei tempi: il rinnovo del Ccnl, dapprima dell’Abi e poi a seguire degli altri dei settori che rappresentiamo»”, ha concluso il coordinatore Luca Dell’Oro.

La giornata è proseguita con gli interventi degli ospiti e del segretario nazionale, Fabio Scola: “Sono i settantacinque anni della nostra storia che garantiranno un rinnovo contrattuale dove, come sempre, la Fabi sarà interprete ancora una volta del futuro della categoria del credito. Settantacinque anni di Fabi, ricchi di passione e caparbietà, lungimiranza e professionalità. Eccoci tornati – ha proseguito il segretario nazionale- alla stagione dei congressi provinciali, dopo un quinquennio davvero epocale, difficile e complicato. Davvero pure triste. Pandemia, conflitto bellico russo/ucraino, le dure ricadute sociali ed economiche, hanno davvero stravolto il nostro modo vivere, confrontarci e comunicare. Nemmeno le chiese vennero chiuse durante i due conflitto bellici dello scorso millennio. Son rimaste chiuse per Covid19”.

“Chiuse le chiese ma aperte le banche”, ha ricordato Scola parlando dell’attività lavorativa che ogni giorno i dipendenti del credito hanno svolto durante il periodo del lockdown, “va quindi a loro, a tutti i bancari il nostro grazie e poi subito a tutto il nostro quadro sindacale che non ha mai lasciato sola, la categoria stessa. Nel frattempo, il nostro segretario generale, Lando Maria Sileoni, non ha mai smesso di lavorare in modo attento ed innovativo per portare attraverso ogni sistema comunicativo, l’immagine di una Fabi sempre più conosciuta, credibile e carica di autorevolezza. Riferimento del mondo creditizio e di tutela della categoria, ma anche punto d’incontro ed opinione per famiglie, imprese e risparmio”.

Nelle parole del segretario nazionale ampio spazio alle dinamiche degli istituti bancari: lo stesso risiko di fusioni che non si è mai fermato ma che ha sempre trovato la Fabi, il primo sindacato di categoria, “sempre all’altezza nel gestire al meglio, accordi di tutela e garanzia in ogni gruppo creditizio. Ci apprestiamo ad un rinnovo contrattuale accompagnati anche dal nostro prossimo congresso nazionale, certi di una classe dirigente Fabi forte, coesa e motivata. Andremo a prenderci il futuro che ci compete e che ci meritiamo un futuro sicuramente e sempre, targato Fabi” ha concluso il segretario nazionale. I lavori della giornata sono proseguiti con le votazioni e il passaggio delle consegne tra il coordinatore uscente Luca Dell’Oro e il nuovo responsabile della struttura, Giancarlo Zacchi.

Fabi Lecco: gli eletti

SEGRETERIA PROVINCIALE

Giancarlo Zacchi

Vittorio Calastri

Thomas Testolina

Carlo Bartesaghi

Luca Dell’Oro

Michela Mazza

Luca Codurelli

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Carlo Bartesaghi

Fabio Benotti

Silvano Bertoldini

Lodovico Bonetti

Vittorio Calastri

Luca Codurelli

Luca Dell’Oro

Alberto Di Turi

Roberto Fumagalli

Annalisa Mauri

Michela Mazza

Paolo Milani

Biagio Spreafico

Thomas Testolina

Giancarlo Zacchi