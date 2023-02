Il Fai Lecco cerca nuovi volontari per promuovere cultura, arte e territori

Sono tante le iniziative organizzate dal Fai per promuovere cultura, arte e territori anche nel Lecchese. Per le prossime iniziative (e dove possibile per mettere in cantiere altre visite guidate come quelle, richiestissime, a mura e sotterranei) la delegazione del Fondo Ambiente Italiano di Lecco cerca forze nuove.

"Il Fai, Fondo Ambiente Italiano, ha come finalità istituzionale la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico culturale del nostro Paese - ricorda Maddalena Medici - La delegazione del FAI di Lecco, attiva sul territorio provinciale, per essere più vicina ai propri soci e aderenti e per migliorare l’organizzazione delle nostre iniziative, propone un’esperienza di volontariato".

"Cerchiamo volontari per lo svolgimento dei nostri eventi che si tengono tutto l’anno, ma in questo periodo in particolare per le Giornate Fai di Primavera in programma sabato 25 e domenica 26 marzo. Naturalmente - conclude l'esponente del Fai Lecco - in base alle proprie attitudini ciascun volontario potrà scegliere il ruolo che più gli si addice: cicerone, accompagnatore, servizio d’ordine, accoglienza o altro ancora". Chi fosse interessato può contattare il Fai Lecco all’indirizzo mail: lecco@faigiovani.fondambiente.it