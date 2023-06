Fallimento Fabilia Group, Federconsumatori assiste i cittadini coinvolti

Federconsumatori assiste gli utenti coinvolti dal fallimento Fabilia. In data 23 maggio 2023 la società Fabilia Group Spa, gruppo italiano attivo nel settore del turismo alberghiero, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ravenna.

I cittadini interessati al fallimento, ossia quelli che non hanno usufruito del soggiorno prenotato con Fabilia e non hanno ricevuto il dovuto rimborso, potranno procedere entro la data del 24 settembre 2023 all'invio al tribunale dell'insinuazione al passivo fallimentare. Si tratta di una comunicazione scritta da inviare via pec in cui si dimostra di essere creditori, attraverso la produzione di alcuni documenti quali la conferma di prenotazione, la convalida di pagamento, l'eventuale comunicazione della cancellazione del soggiorno, l'eventuale voucher emesso ecc.

Lo sportello Federconsumatori Lecco è a disposizione per informazioni in merito alla vicenda e per assistere i cittadini nell'inoltro della richiesta di insinuazione al passivo. Lo sportello Federconsumatori si trova presso il palazzo della Camera del Lavoro di Lecco in via Besonda 11 ed è aperto dal martedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16:30. Per prendere appuntamento è possibile telefonare allo 0341/488270 o mandare una mail a federconsumatorilecco@cgil.lombardia.it.