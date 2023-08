Famiglia di cinghiali passeggia su un balcone a Bellano

È risaputo: da una terrazza nei paesi sul lago si può ammirare una vista splendida. Tanto che anche una famiglia di cinghiali, mamma con prole al seguito, può decidere di goderne.

Ironia a parte, è quanto accaduto martedì mattina a Bellano, nella frazione di Lezzeno, una zona in cui gli avvistamenti non sono rari. Anzi. In questo caso gli animali, una femmina con sette cuccioli, sono scesi dal bosco e hanno raggiunto l'abitato, entrando in un giardino e passeggiando, come mostra il video, lungo un balcone.

La scena è stata ripresa dai vicini, che hanno poi allertato il Comune di Bellano. Gli animali, indifferenti alla presenza degli esseri umani, si sono quindi allontanati passando per gli orti. Il video, nelle ore scorse, è diventato virale sul web.

Il sindaco Antonio Rusconi ha spiegato di avere successivamente contattato l'associazione cacciatori con cui l'ente collabora da anni per l'abbattimento selettivo dei capi. L'aumento vertiginoso della popolazione di cinghiali e la loro presenza nei centri urbani costituiscono, purtroppo, un serio problema anche nel nostro territorio. Con il relativo pericolo in caso di "incontri ravvicinati" che, nell'episodio bellanese, sarebbero potuti facilmente accadere.