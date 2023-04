Una nuova convenzione tra Avis e Farmacia Sant'Antonio per i donatori di sangue

L'Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) di Valmadrera e la Farmacia Sant'Antonio hanno siglato una nuova convenzione per offrire ai donatori di sangue e ai loro familiari una serie di vantaggi e sconti sui prodotti e sui servizi della farmacia: nel caso specifico viene inserito il controllo ematico della vitamina D. La convenzione entrerà in vigore il 1° maggio 2023 e avrà durata annuale, con possibilità di rinnovo. Per usufruire degli sconti e dei servizi offerti dalla Farmacia S. Antonio, i donatori di sangue dovranno presentare la tessera dell'AVIS in corso di validità: lo screening è rivolto ai volontari che nel corso dell’anno compiono 20, 25, 30 e 50 anni.

Per accedere all’esame gratuito i volontari dovranno prenotare l’esame telefonando direttamente i farmacia S. Antonio al numero 0341 582816. “La nuova campagna di Avis - precisano i responsabili dell’associazione - si aggiunge agli altri progetti di screening offerti gratuitamente ai donatori iscritti alla sezione comunale di Valmadrera: PSA, mammografia ed elettrocardiogramma. Il tutto nell’ottica di mettere a disposizione ai soci un servizio di prevenzione sempre più completo”.

“Si tratta di un ampliamento della convenzione stipulata tra Avis Valmadrera e la Farmacia S. Antonio che prevede come novità, per i donatori iscritti alla sezione, il dosaggio ematico gratuito della Vitamina D”, spiegano i dirigenti dell’associazione. La carenza di vitamina D è riconosciuta come un'epidemia globale e praticamente ogni cellula del nostro organismo ha recettori della vitamina D, per cui tutte le cellule richiedono un livello sufficiente di vitamina D per un funzionamento adeguato.

I rischi per la salute associati a una carenza di vitamina D sono molto gravi: livelli non adeguati sono stati collegati a varie malattie come osteoporosi, osteomalacia, sclerosi multipla, malattie cardiovascolari, complicazioni della gravidanza, diabete, depressione, ictus, malattie autoimmuni, maggiore suscettibilità alle forme influenzali, alcune patologie tumorali, malattie infettive, morbo di Alzheimer, obesità e mortalità precoce. Il test (25-OH) vitamina D è considerato come test di screening “clinicamente necessario” per monitorare livelli adeguati della Vitamina D nel sangue, non solo per conservare il metabolismo osseo ma anche per migliorare il quadro di salute generale; questo test è particolarmente indicato per i giovani nella fascia di età 20-30 anni e per i 50enni.

Le due realtà

L'Avis di Valmadrera è un'associazione senza scopo di lucro che si occupa della promozione e dell'organizzazione della donazione volontaria, anonima, periodica e gratuita del sangue e dei suoi derivati. L'associazione conta circa 1000 iscritti e raccoglie circa 2000 sacche di sangue all'anno. La sede dell'associazione si trova in via Fatebenefratelli, 6 a Valmadrera ed è aperta il martedì e il venerdì dalle 20.30 alle 22.30.

La Farmacia S. Antonio è una farmacia storica di Valmadrera, situata in viale Promessi Sposi, 68. La farmacia offre una vasta gamma di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, omeopatici, fitoterapici e cosmetici. La farmacia offre anche diversi servizi sanitari, come analisi cliniche, consulenze nutrizionali, noleggio apparecchiature mediche e consegna a domicilio.