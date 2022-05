Federmanager si ritrova a Valmadrera: premiati gli storici associati

Ritorno al passato per l'appuntamento annuale di Federmanager Lecco, che ha organizzato la consueta assemblea nella bella cornice di Cascina Don Guanella, a Valmadrera, nella giornata di sabato 28 maggio. Si è svolta finalmente in presenza, in una calda giornata di sole, dopo i due anni obbligati all’online dal Covid-19. Presenti una cinquantina di associati, che hanno seguito con grande partecipazione la relazione del presidente, Gianfranco Bonfanti, che ha illustrato le numerose e differenziate offerte che Federmanager Lecco è riuscita comunque ad offrire ai soci in periodo di pandemia: servizi e assistenza, formazione, supporto a titolo volontaristico alle scuole ed al territorio, rapporti istituzionali, webinar di aggiornamento e condivisione sulle principali tematiche congiunturali.

Al termine della cerimonia sono stati premiati gli associati che hanno raggiunto il significativo traguardo dei 35 anni di associazionismo.

Federmanager 2022: la relazione

Questi due anni sono stati difficili e complessi tanto fisicamente quanto psicologicamente; ma oggi, grazie agli sforzi fatti e soprattutto alla massiccia campagna di vaccinazioni con tre dosi ed all’uso di precauzioni per evitare la trasmissione del virus, possiamo essere qui in questa bella struttura per questo incontro non solamente istituzionale ma anche conviviale.

Superata un’emergenza, è impossibile non fare un riferimento all’attuale crisi in cui ci troviamo dal 24 febbraio scorso a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Si tratta di un evento che oltre al sacrificio di migliaia di militari coinvolge anche la popolazione civile ucraina, con un vero e proprio massacro di una parte della popolazione e costringe all’esodo 7 milioni di donne e bambini verso i paesi dell’Europa.

Oggi ci sono in Italia più di 120.000 profughi ucraini ed alcuni di loro sono ospitati anche da nostri generosi associati.

La paura, l’ansia di una possibile escalation del conflitto che possa portare all’utilizzo delle armi nucleari sta togliendo il sonno a molti di noi.

Dopo aver sperimentato e vissuto un periodo felice di pace lungo 70 anni, potremmo “vivere” la fine del genere umano e del nostro pianeta. Una opzione che nessuno di noi vuole provare.

Gli effetti della guerra, in termini di caro energia e difficoltà negli scambi internazionali, stanno mettendo a dura prova la nostra economia ed il sistema produttivo e alimentare nazionale.

La rottura di equilibri che erano consolidati nelle aziende del nostro territorio, l’aumento dei costi dell’energia e degli approvvigionamenti, l’allungarsi delle tempistiche di consegna evidenziano delle nuove emergenze che richiedono nuove soluzioni per evitare che il nostro tessuto sociale ne esca travolto.

Le aziende energivore soffrono in modo ancor più evidente le difficoltà di restare competitive.

La mancanza di personale qualificato in alcuni settori produttivi e la riduzione delle ore di straordinario in altri settori, la necessità di rivedere gli orari di utilizzo dell’energia per cercare di diminuirne l’impatto sui costi di produzione sono solo alcune delle emergenze che i manager si trovano ad affrontare ogni giorno.

In questo difficile contesto ci auguriamo che tutti i passaggi generazionali delle nostre aziende non siano resi ancor più difficili per le paure e diffidenze sul futuro.

Come manager dobbiamo garantire il supporto ai nostri datori di lavoro per superare questo periodo difficile, e fornire il nostro competente contributo alla ripartenza del Paese.

Mai come ora è fondamentale unire le forze per trovare valide risposte alla crisi che stiamo vivendo.

Ringrazio tutto il consiglio, i revisori dei conti e i referenti delle varie attività per la costante disponibilità per fornire idee e proposte in questa fase di emergenza.

Nonostante le difficoltà, anche nel 2021 abbiamo comunque svolto le attività che vi illustro in questa relazione che precede l’approvazione del Bilancio 2021.

Nell’anno 2021, il Consiglio Direttivo si è riunito 6 volte, continuando ad utilizzare la modalità a distanza tramite la piattaforma Zoom, per superare le difficoltà dovute alle restrizioni dettate dall’emergenza COVID che hanno caratterizzato, dopo tutto il 2020, anche il 2021.

Dal marzo 2022, le riunioni sono invece riprese in presenza così come i servizi offerti dal nostro ufficio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è sempre stato presente alle riunioni del consiglio Direttivo.

Nelle riunioni di Consiglio sono esaminate e discusse (i) le iniziative che Federmanager Nazionale ha messo in atto in relazione alle problematiche dei Dirigenti sia in servizio sia in pensione, (ii) e le iniziative intraprese dal Consiglio per la gestione della nostra Associazione, facendo particolare attenzione al controllo dei costi ed al pareggio di Bilancio.

Gli Associati in totale, a fine 2021, sono 627. Di cui:

233 dirigenti In attività;

58 quadri in attività;

336 dirigenti in pensione/non occupati.

Nella tabella che vedete proiettata, possiamo apprezzare la sostanziale stabilità del numero dei soci nel quinquennio 2017-2021, mantenuto grazie alla grande attenzione ai servizi offerti, alla ricerca di nuovi associati e alla visibilità della nostra Associazione sul territorio.

Servizi agli associati

Prima di tutto un sentito grazie alla nostra piccola struttura, che consideriamo come parte della nostra famiglia di Associati e che con il suo impegno puntuale e altamente professionale ha aiutato i nostri Soci in relazione alle problematiche che potessero riguardare contratti di lavoro, conciliazioni, pensione, previdenza integrativa e pratiche Fasi/Assidai.

Gli attestati di ringraziamento ed apprezzamento pervenuti da chi ne ha usufruito ne sono testimoni.

Il Consiglio Direttivo considera da sempre le attività per i servizi agli associati il collante base per mantenere ed incrementare il proselitismo e l’associazionismo.

Politiche attive per il reinserimento di dirigenti non occupati

Nel 2021 è continuato, e continua anche nel 2022 il Progetto “Sviluppo P.M.I.“ proposto da Federmanager Lombardia in collaborazione con Confindustria Lombardia ed i suoi DIH (digital innovation hub) ed attuato da “Arum” società di servizi di Federmanager Milano (Aldai) e finanziato da 4.Manager e Manager Solution, avente come oggetto le attività di assessment per verificare la maturità digitale e rilevare opportunità di miglioramento dell’efficienza-competitività e crescita del business.

Il progetto ha interessato ad oggi tre manager non occupati di Federmanager Lecco ed è molto apprezzato dalle aziende alle quali è offerto

Federmanager Lecco infatti può offrire ai soci il supporto per attivare le attività di Assessment per verificare la maturità digitale e proporre una road map di miglioramento della transizione digitale delle strutture da loro gestite, utilizzando i manager già selezionati e adeguatamente formati.

Associazionismo

È continuato il grande impegno di Federmanager Nazionale e del Presidente Cuzzilla, rieletto fino al 2024, per individuare e contattare, anche tramite gli Enti Bilaterali come PREVINDAI, FASI, e ASSIDAI, i dirigenti non ancora iscritti a Federmanager .

Convegni, Iniziative, stampa ed interviste da parte del Presidente Cuzzilla e della struttura di Federmanager hanno avuto sempre come obiettivo quello di evidenziare (i) la centralità del Dirigente nella gestione della nostra economia ed (ii) l’importanza dell’Associazionismo come vettore di una grande forza propositiva e consultiva.

La possibilità di partecipare a diversi webinar proposti da Federmanager Nazionale ha permesso a molti dirigenti e manager di entrare in contatto con il nostro mondo.

A Lecco abbiamo organizzato con buon successo diversi webinar:

09/02/2021 Webinar con UNIEXPORT Manager e internazionalizzazione: Brexit pronti alla svolta.

18/02/2021 Webinar con Confindustria e 4 Manager “Legge di Bilancio 2020-2021”

22/02/2021 Webinar con Allianz e Federmanager Friuli Venezia Giulia : Scegliere e motivare i propri collaboratori Divulgazione tra i soci

25/02/2021 Webinar con Francesca Boccia del gruppo giovani di Federmanager “ Next Generation EU , strumento europeo di emergenza per la ripresa, recovery found e sue declinazioni pratiche per le imprese”.

19/03/2021 Con Confindustria Lecco Sondrio e Digital Innovation HUB: “Focus sulle nuove e concrete possibilità per le PMI in ambito digitalizzazione.”

30/3/2021 Webinar in collaborazione con API Lecco e Sondrio e Informagiovani Lecco “ Donne nell’innovazione”

Marzo 2021 promozione ricerca pubblica da parte del CNEL sulla parità di genere attraverso invito ad un questionario.

14/04/2021 Webinar con il direttore di 4Manager Fulvio d’Alvia sul percorso di outplacement proposto da 4Manager con Confindustria Lecco Sondrio

27/05/2021 Webinar con Allianz Bank financial advisor: “Il risparmio oggi: cresce la liquidità dei conti correnti “

08/06/2021 Webinar “Vaccini SARS COVID 2 e ripresa economica: quali scenari ci aspettano”

15/06/2021 Webinar con Federmanager Varese e Como : Progetto Belle Factory : Innovazione, Organizzazione e Tecnologia della Fabbrica.

Progetti di formazione e attenzione al territorio

Anche a questa tematica, la nostra associazione ha dedicato grande impegno. Infatti, tra i progetti che abbiamo effettuato voglio ricordare:

Progetto Mentoring al femminile: donne al fianco delle donne realizzato tra Luglio 2021 e Dicembre 2021 in collaborazione con API Lecco Sondrio “

Il progetto, realizzato prendendo spunto da quanto già realizzato dai Gruppi Minerva di Torino e di Varese, ha coinvolto 15 mentor ed altrettante mentee. L’obiettivo è stato di supportare talenti al femminile mettendo a disposizione di persone più giovani (le mentee) l’esperienza, la conoscenza e la competenza delle Mentor che si sono rese disponibili a questa esperienza.

Il supporto ha riguardato un confronto sui vari ambiti dei percorsi personali e lavorativi.

Il feedback che abbiamo avuto da entrambe le parti coinvolte è stato molto positivo. Speriamo di poter riproporre il progetto in futuro .

Progetto “Bridge to innovation” Luglio 2021 avente l’obiettivo di mantenere informati i soci delle opportunità di innovazione presenti sul territorio, tramite il coinvolgimento del Politecnico di Milano, sede di Lecco ed i professori Marco Tarabini, Giancarlo Giudici e Mario Covarrubias.

Partecipazione al progetto dalla Fondazione Comunitaria Lecchese: Settembre 2021

È stata presentata una proposta volta alla creazione di spazi all’interno dell’Officina Badoni, in corso Matteotti a Lecco, da poter destinare ad attività rivolte ai giovani, agli studenti e alla fasce più deboli della popolazione per favorire l’ingresso e l’integrazione nel mondo del lavoro

Patrocinio per il progetto “Cascina Selvetto: Inclusione, rigenerazione e autonomia”

Cascina Selvetto, alle pendici del monte Barro, ospiterà un progetto che lega agricoltura sostenibile, promozione del territorio e inserimento di persone svantaggiate. A realizzarlo la cooperativa Solidarietà grazie a un contributo di fondazione Cariplo e il supporto di numerosi enti.

Attività in ambito informativo

Invito tramite mail alla lettura della rivista digitale Dirigenti Industria all’uscita di ogni nuova edizione. Per tutti i soci di Lecco è possibile pubblicare articoli che sono di interesse dei dirigenti.

Attività in ambito Sanitario

10/01/2021 Convenzione con Clinica San Martino, che con piacere nel 2022 è stata convenzionata con il FASI IWS per l’assistenza diretta ai soci.

Attività in ambito istituzionale

Partecipazione ai Comitati provinciali di INPS e INAIL per la discussione delle problematiche legate alla gestione di pratiche in ambito previdenziale e infortunistico.

Partecipazione agli incontri con i Presidenti delle Federmanager territoriali lombarde per la condivisione di progetti in ambito Federmanager.

Attività in ambito scolastico

Le attività effettuate sono state le seguenti:

Gruppo scuola GIRS: 20 Manager sono stati coinvolti nella formazione di 693 studenti di 8 istituti superiori e di 2 scuole secondarie di primo grado per un totale di 40 classi coinvolte,

Maestri del lavoro: 7 manager sono stati coinvolti nella formazione di 650 studenti in 8 istituti superiori e 2 scuole secondarie di primo grado per un totale di 34 classi coinvolte.

La formazione è consistita in interventi di testimonianza sulle Competenze Trasversali, sull’orientamento professionale e sull’occupabilità, sul mondo del lavoro e sullo sviluppo dell’imprenditorialità,

In entrambi i casi la Formazione è stata fatta per il 50% in DAD (Didattica a distanza) e per il 50% in presenza in funzione delle richieste degli istituti scolastici

Questionario proposto dalle ragazze della 4 classe dell’istituto Maria Ausiliatrice (IMA) sulle differenze di genere: in questa attività sono stati coinvolti tutti i soci ed è stata intervistata la consigliera Clara Corti.

La scuola IMA infatti partecipa al concorso con il questionario “genitorialità e carriera” per il Premio delle Camere di Commercio “Storie di alternanza” 5^ Edizione anno 2022, promosso dal Ministero dell’Istruzione (Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia). Auguriamo alle ragazze il miglior risultato nel concorso.

Ringrazio sentitamente tutti i nostri soci dirigenti che hanno messo a disposizione il loro tempo gratuitamente per tutte queste iniziative che contribuisco a far conoscere la nostra associazione ed a dimostrare il nostro impegno sul territorio.

Federmanager Lecco supporta e promuove queste iniziative e auspica che nel corso dei prossimi anni si sviluppino in modo sempre più stabile e sistematico per consolidare ancora una volta il legame con il tessuto sociale e industriale del territorio.

Attività per l’aggiornamento del personale interno

Partecipazione ai webinar mensili proposti da Federmanager Nazionale per il personale addetto al FASI.

Partecipazione ai webinar proposti da Federmanager Nazionale per il personale addetto ai servizi di Previdenza. In questa attività la nostra Dott.ssa Bordoni svolge anche attività di relatore.

Un breve cenno sulle attività effettuate in questa prima parte del 2022:

Il 24 febbraio 2022 si è costituito il gruppo Minerva di Federmanager Lecco che ha eletto la coordinatrice Monica Tieppo e la vice coordinatrice Marilena Vergani.

La costituzione del gruppo Minerva è l’ufficializzazione di tutto il lavoro svolto negli anni scorsi per diminuire le differenze di genere all’interno della nostra associazione.

Le socie presenti nella nostra associazione sono il 5% del totale ma esprimono l’8% del totale dei soci in servizio e questo è un indicatore sicuramente positivo che ci conforta per il futuro e che speriamo sia destinato ad aumentare.

Un grazie da parte mia ai colleghi consiglieri e revisori dei conti che hanno condiviso tutte le attività presentate.

Dopo la discussione sul bilancio passeremo alla premiazione dei soci con oltre 35 anni di iscrizione. Quest’anno premiamo anche i soci che non abbiamo potuto premiare nel 2020 e 2021 a causa della pandemia Covid.

Vi anticipo che il Bilancio si è chiuso con un utile di utile di più di 8.000 euro, come verrà descritto meglio dal Tesoriere, e propongo di destinare l’utile di Bilancio del 2021, se da Voi approvato, a fondo di riserva.

Passo la parola al tesoriere Alfredo Viganò che vi presenterà il bilancio 2021 da sottoporre alla vostra approvazione.

Chiedo la partecipazione di 3 soci per la carica di scrutatori e vi ringrazio per la Vs. presenza a questo importante appuntamento per la nostra associazione.