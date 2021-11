Il presidente Fermi ringrazia i volontari di Protezione civile: "Siete il cuore pulsante della Lombardia"

"Voi siete il cuore pulsante della Lombardia, il vostro sorriso ci fa guardare al futuro con fiducia". Parola del presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi.

Si è svolta questa mattina, lunedì 15 novembre, la cerimonia di ringraziamento ai volontari della Protezione Civile impegnati nell'emergenza Covid-19 in Lombardia. Presenti, oltre a 15mila volontari da ogni parte della regione, il presidente della Giunta Attilio Fontana, gli Assessori Letizia Moratti, Stefano Bolognini e Pietro Foroni, il Sottosegretario di Stato all'Interno Nicola Molteni e Guido Bertolaso.

"Voi siete il cuore pulsante della Lombardia, e a voi e alle vostre famiglie va il grande grazie di tutti i cittadini lombardi per quanto avete fatto, fate e continuerete a fare per la nostra sicurezza e per la nostra salute - ha spiegato Fermi - In un momento di difficoltà e di tristezza come quello caratterizzato dalla pandemia, dove molti hanno perso i loro cari, il sorriso con cui quotidianamente accogliete chi viene negli hub a vaccinarsi riesce a essere per molti occasione di speranza e serenità e un invito a guardare con ottimismo al futuro. Dobbiamo essere fiduciosi perché la forza della Lombardia sta nei Lombardi, donne e uomini che hanno superato le difficoltà riscoprendo il senso profondo della parola 'comunità'. Una parola che per merito della passione che vi anima e della vostra dedizione nei confronti della collettività, è oggi sempre più ricca e piena di significato e ha acquisito un valore profondo".