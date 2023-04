Giovani imprenditori crescono: Ferrotto JA è la miglior "Buona Impresa"

Grandissima soddisfazione per il team di Ferrotto JA dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, che si è aggiudicato l’ambito premio “Buona impresa” assegnato dalla Fondazione Buon Lavoro alla competizione territoriale di JA Italia per la Lombardia e Piemonte che si è tenuta giovedì 27 aprile presso il bellissimo spazio STEP dell’Innovation District di Fastweb a Milano.

Una mattinata intensa, nella quale 44 team di mini imprese si sono sfidate presentando ai giudici le loro idee imprenditoriali attraverso un elevetor pitch di 3 minuti e rispondendo alle domande che gli venivano poste. Il tutto per aggiudicarsi un posto alla finale Nazionale del 5 6 di giugno che si terrà sempre a Milano presso l’Università Bocconi e che quest’anno Junior Achievement Italia organizza in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito assumendo la veste dei Campionati Nazionali di Imprenditorialità, che coinvolgeranno numerose realtà del mondo dell’educazione e di quello imprenditoriale. Una manifestazione aperta a tutti i laboratori e alle esperienze d’imprenditorialità e orientamento portate avanti nelle Scuole Secondarie di II grado, con l’obiettivo di far incontrare le migliori idee e i progetti imprenditoriali dei giovani studenti nati nelle aule scolastiche.

Ferrotto JA, con il riconoscimento ottenuto, passa quindi direttamente alla finale di giugno insieme ad altri 2 team premiati nel corso della competizione territoriale.

Cos'è Ferrotto JA

“Ferrotto JA è una mini impresa che si occupa della creazione di un oggetto iconico che rappresenta la tradizione e il senso del lavoro delle imprese del nostro territorio – afferma Simone Villa, AD della mini impresa - un oggetto unico creato a mano da noi con la preziosa collaborazione del CFP Aldo Moro di Valmadrera che ha realizzato le basi in legno, l’impresa Bonaiti srl che ha fornito le reti metalliche e l’impresa ShopNFC che ha fornito i Tag NFC. Uno speciale ringraziamento va a Mario Covarrubias del Politecnico di Milano per i suoi consigli e a Giorgio Missaglia per averci seguito nella creazione del NFT di Ferrotto”. Per immergersi nel mondo di Ferrotto è possibile guardare il seguente video: https://www.youtube.com/watch?v=fPWQkMExEJM&t=3s.

“Il premio vinto da Ferrotto - spiega la prof.ssa Laura Arrigoni che ha seguito lo sviluppo del progetto - è per noi motivo di grande orgoglio perché riconosce il nostro particolare approccio all’imprenditoria che è un approccio legato ai paradigmi dell’economia civile, un’economia che guarda alla creazione di valore sia economico, che sociale e ambientale, un modo di intendere l’economia nel quale crediamo e sul quale fondiamo la nostra azione didattica”.

“Questa esperienza mi ha insegnato a collaborare con gli altri, a lavorare in team, a rispettare i ruoli di ognuno, ad applicare quello che ho imparato in questi anni di studio a scuola nel concreto: quindi un’importante opportunità di crescita che mi servirà in futuro - riprende Tommaso Piazza, responsabile vendite -. Il giorno della competizione la tensione era tanta, ma è stata ripagata al momento della premiazione con tanta soddisfazione e orgoglio per quello che abbiamo fatto insieme”.

Oltre al progetto Ferrotto, l’Istituto Maria Ausiliatrice ha realizzato anche un altro interessante progetto: Refoodly, un’app pensata per aiutare le persone a ridurre lo spreco alimentare, contribuendo anche ad aiutare chi si trova in difficoltà. L’APP è stata realizzata in collaborazione anche con il CSV di Lecco e altre realtà territoriali e verrà lanciata il 12 maggio in occasione dell’evento "Lotta allo spreco alimentare: sostenibili e solidali".

Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo che prepara i giovani all’imprenditorialità e al loro futuro lavorativo. Da oltre 100 anni fornisce programmi didattici esperienziali di educazione economico-imprenditoriale, alfabetizzazione finanziaria e orientamento. È candidata per il 2023 al premio Nobel per la pace.