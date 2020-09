Assemblea pubblica per «ripristinare i treni sulla Como-Lecco»

Il Comitato Pendolari Como-Lecco organizza un'assemblea questo venerdì per richiamare l'attenzione dei cittadini, degli amministratori locali e dei politici di Regione Lombardia relativamente al taglio del servizio ferroviario che è stato messo in atto sulla linea Como-Lecco.

Allo stato attuale, il non-servizio mette in difficoltà lavoratori, studenti e famiglie... «come se non ci fossero già abbastanza difficoltà da affrontare in questo periodo!»

Gli organizzatori caldeggiano la presenza dei sindaci o eventualmente di assessori/consiglieri delegati. L'incontro inizierà alle 20.45, l'accesso è libero ma consentito esclusivamente ai maggiorenni. Saranno adottate tutte le precauzioni imposte dalle normative contro la diffusione del Covid-19. Potrà accedere un numero limitato di persone, munite di mascherina e previa misurazione della temperatura corporea, verificata al momento.

Gli ospiti sono raccomandati di arrivare in anticipo di almeno 15 minuti, per agevolare le procedure di accesso. Si chiede di non prendere parte alla riunione a chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi influenzali; a chi è in quarantena o in isolamento domiciliare; a chi è entrato in contatto con una persona affetta da Covid- 19 nei 14 giorni precedenti.

L'evento

PRE-COVID19 > STATUS QUO > PROPOSTE > PROSPETTIVE

Venerdì 11 settembre - ore 20:45

salone dell'Oratorio S. G. Bosco

Molteno (LC) Via Stazione, 27

streaming su www.facebook.com/ComitatoPendolariComoLecco qui l'evento: https://www.facebook.com/events/2697522933831267/